這個世界有甚麼比掩耳盜鈴更加自欺欺人？或者今後立法會的走向會令人更深切體會集體做政治騷的感覺。4名泛民主派議員被中央出手取消資格，另外15名議員宣布總辭，建制派、港府甚至中央官員都齊聲譴責，指有關行動是對抗中央。不過鬧歸鬧，相信這些人心中都暗自笑出來，以後立法會都是自己人，只剩下兩個非建制派，不成氣候，無力亦不會拉布，在議會上可以暢通無阻了。不過，沒有辯論議事的立法會，淪為一言堂，走向獨裁，還可以有資格稱為議會嗎？

還是自稱是「建制派中的反對派」的謝偉俊，比較老實地將建制派的想法自己爆出來。他指民主派議員絕迹立法會，「冇人再幫我哋做呢啲角色嘅時候，自不然我哋就多多少少都要扮演多啲呢啲角色」，在不觸犯北京底線的前提下，建制派少不免要肩負起「反對派」的聲音，預計往後日子會較「辛苦」，因為工夫要做多一點，口水都要噴多一點嘛！

建制派從來都只是議會內的投票機器、橡皮圖章，總之政府提出議案，投贊成票便完成任務。大家有見建制派質疑以及推倒議案嗎？本來立法會應該監察政府運作及支出，回歸後所謂增加的民主成分，竟變了兩派對罵，模糊焦點，槍頭本來要對着政府法案，一字一字的審核，為市民爭取最大的權益，為民發聲，才是代議士的天職，而不是港府的傳聲筒。

建制派在立法會的表現可說是慘不忍睹，民主派有人睇AV，建制派都有人打機或呼呼大睡搵周公。可能很多都是外面有生意或工作，私務繁忙，多年來絕少齊集露面，讓民主派有機可乘，一點人數就流會。以後人數少了一大截，建制派真的要勤力點多出席，以免不夠法定人數。又要扮反對派發言，又要抽空出席，真係辛苦晒一班議員。市民是否又要講聲「多謝政府」呢？