雖然特朗普拒絕承認這次美國總統選舉的結果，但他敗選，拜登上場看來已是難以逆轉。美國精英階層主導的主流傳媒都不喜歡特朗普，認為他是異類，上次能選上是異數，一言一行完全違背美國精英知識階層一直擁抱的基本價值，如理性思維、深度思考、客觀分析。相反，特氏是個民粹主義和種族主義者，一個將美國甚至將全世界帶入混亂的人，但他憑選票證明他在美國的擁護者絕對不是少數，反而可能佔美國人口的一半。就以這次選舉而論，他拿到差不多總投票額一半選票。

一個自大、胡吹、說謊、口不擇言的總統，在位期間竟然弄到國家成新冠肺炎疫情最凌厲國；社會撕裂引致政見分歧的群體攜槍械上街，隨時可能發生內戰；外交上放棄世界第一領導國家地位，大幅度「退群」，竟然還能贏取到約7,000萬選票，到底這些支持者是誰？心態如何？

我們冷眼旁觀，對美國由誰當總統並不特別關心，也無權左右大局。世界上有很多人胡說亂道，到處指點，我們並不在意，因為這些人不重要，手中無權，無論說甚麼話都沒有作用，大家只當作耍嘴皮子。正如蓬佩奧對中國的惡毒攻擊，世界因各種原因敵視仇視中國的人很多，大家都不當作一回事。但因他們是世界第一大國領導人，有這些說話想法，既可能影響世界大局，亦可以倒過來塑造跟隨者對社會對世界的認識和觀感，如果有任何錯誤和偏見，可以產生極為深遠的衝擊，所以不得不嚴肅對待。

美國的特朗普現象可以從全球角度理解。近年來，全世界的民粹主義、保守主義、排外主義、孤立主義都已全面得勢，這是冷戰以來從來沒有發生過，冷戰以前也有很多極端政黨，但基本上都出現在第三世界。但現今這些非理性的極端主義卻出現在歐美等先進國家，且有蔓延之勢。這些極端主義思想一直存在於個別社會群體，但因這些社會群體過去不掌握大眾傳媒，沒有機會把想法傳播開去，互為呼應。如今因互聯網發達，衍生出的社交媒體不但把這些分散的極端思想和團體連結起來，也讓他們把理念和情緒散播開去，遇到社會事件觸發，隨時發展成社會的一股怒潮。這才是特氏背後大班支持者日漸擴大成為新勢頭的基本原因。

美國精英階層主導的主流傳媒一向把持社會輿論，根本與通過社交媒體溝通串連的新興保守主義、民粹主義的跟隨者是兩個世界，互相隔絕，所以主流傳媒看不見這股暗湧，分析社會政治走勢和選票的走向便頻頻出錯。