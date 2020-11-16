第4波疫情殺到，連日來都有源頭不明的確診病例，證明隱形傳播鏈一直存在。只聞樓梯響的強制特定人士檢測終於出台，政府有權要求特定群組人士強制檢測，醫生診斷有病徵的病人時，亦有權要求病人強制檢測。禁聚令則再次收緊，由6人一枱變回4人一枱，入住酒店亦僅限4人一房。說來說去，這些都是亡羊補牢之舉，一味在下游搞呢樣搞嗰樣，只知拿市民和食肆開刀，根本不可能令疫情受控。情形就如爆水喉，不關掉水掣卻一味按住爆裂的地方，水還是會噴薄而出一樣。

專家許樹昌踢爆，自9月中起有20至30宗確診個案與尼泊爾人士相關，他們在尖沙咀的酒店接受檢疫，當局當時提早兩天、即在檢疫第10天便取第2個樣本檢測，可能因此走漏遲發病人士。看，又是港府走漏！第3波爆發時，港府走漏機組人員和船員，早前更走漏印度領事館職員；現在第4波又至，病毒顯然來自尼泊爾，這些人雖留在酒店檢疫，廢官卻急不及待提早取走樣本，當然又是走漏了！

不禁想起港大深圳醫院院長盧寵茂對港府的批評：處理病毒檢測過程甩漏，部分做法無稽，真可謂一語中的！疫情已纏擾本港近一年，就算廢官最初欠缺經驗而錯漏百出，現在都好應該吸取教訓，做好把關。永遠只知搞市民、搞食肆，奄奄一息的經濟解凍無期，港人即使沒有病死也餓死了。

說到底，港府必須拒絕所有外國人士免檢入境，更需籌劃全民強制檢測，不能再拖延下去。須知道，有病徵才檢測只是聊勝於無，病人未發病或未求醫前四圍走，病毒早就四散。偏偏那位最愛出鏡的港大教授又撲出來指全民強制檢測行不通，重複市民必須戴口罩的廢話。真想問，阿教授你哪隻眼見到市民不戴口罩上街呢？作為政府顧問，疫情爆完又爆又不贊成全民強制檢測，除了危言聳聽，請問你是否全無責任呢？