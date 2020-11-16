早前，美國3大電視台以總統特朗普發放未經證實的消息為名，中斷了他的直播發言，事件引來熱話。有說上述傳媒是聯通一氣，剝奪了公眾的知情權云云。

事實卻未必如是，一直跟特朗普關係最親的霍士電視台，當日沒有中斷總統講話的直播，但主持人亦作了補充說明，強調上述內容是未經查證。後來，該台播出白宮發言人麥克納尼的記者招待會時，更是忍無可忍，索性終止直播，理由同樣是指她在散播未經證實的消息。

既然「撐特」與「反特」陣營的傳媒是同一調調兒，那就未必是各媒體有心在封殺白宮的言論了。真正的原因，是當代民眾愈來愈不理智，容易受人蠱惑，所以負責任的傳媒不得已，寧可承受批評，也要做好把關工作，他們的一番苦心，只有明白人才能心領神會。

不少民眾低智丶易受煽動的表現，你單看香港就能明白。去年，很多人造謠，說香港警察在太子港鐵站內打死人，又將好些示威者拋入海中，任由他們浮屍水面。如此荒誕不經的傳言，任何人一聽都該嗤之以鼻。豈料，不少愚人竟然信以為真，再經好些「別有用心」的傳媒撥火，部分人便傻裏傻氣，將曾獲亞洲最佳警隊之稱的「鋼鐵長城」視如寇仇，紛紛走上街頭抗爭，把香港弄得烽煙四起。

要是香港電子傳媒也能像美國一般，去年在播放不實消息時煞有介事，指出傳聞查無實據，甚至主動中斷造謠者的訪問，或許特區不至於弄到如斯光景。

在這個年頭，廣播機構就算終止播放某些新聞，民眾一樣可以透過其他管道獲取相關資訊。但如果各大媒體能果斷地封殺某些內容，最低限度可以讓民眾警覺，那些消息可能是別有用心者製造出來的。人們要是能有警惕之心，造謠者又焉能輕易得其所哉？