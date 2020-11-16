開講都有話：執輸行頭，慘過敗家；無能政府喺防疫抗疫上，一再錯過清零大好時機，明明可以全民檢測又畏首畏尾，依家先話強制特定群組接受檢測，同埋在指明14日內由醫生診斷有風險人士須接受強制檢測，有關措施尋日生效，違者可處罰款2,000元，如仍當政府冇到，則可處罰款2.5萬元及監禁6個月。當初推行全民檢測，如果用呢個罰則，就唔使草草收場，老朽依家肯定喺澳門拉緊老虎機，大啖水蟹粥而不是屈困愁城喇！

廢官無能，靠害市民！想起呢8粒字老朽晚上發夢都會扎醒！疫情估計已陷第4波，隨着天氣轉涼漸變冷，外國嘅專家都為嚟緊嘅聖誕節擔憂，皆因節日期間，普天同慶，人們聚在一起，喺聖誕樹下聊天、飲酒。天冷大多數時候緊閉窗戶，病毒非常容易傳播。香港天氣雖然不至於太凍，之不過寒天打邊爐、脫罩吹水都係高危，親朋好友一起在家打邊爐，在疫情持續反覆下，老朽認為都係可免則免，大家應記得年初二「打邊爐群組」，19人出席11人確診！

3位政府專家顧問不約而同均指出，本港恐怕已踏入第4波疫情，其中一位就表示，過去一周有14宗源頭不明個案，並分布喺唔同地區，之間亦無流行病學關連，當有大量源頭不明個案，將難以追蹤密切接觸者。咁又係，患者遍布多區而且染疫期間踏遍多處購物商場及食肆等，要堵塞隱形傳播鏈確有難度。

政府喺防疫上鬆弛無道，彰彰明甚，尤其係入境檢疫漏洞百出，搞到走漏尼泊爾確診個案；回顧第3波疫情，當時便與海員豁免檢疫有關，可惜政府仍冇吸取教訓，本月有哈薩克貨機機組人員因為得以豁免隔離獲准回家，惟後來確診，更將病毒傳染給其家人。政府對外來入境者，宜緊不宜鬆，經過海員豁免而賴嘢事件，依然後知後覺，牛棚困貓，抗疫點會收效？