美國總統大選投票結束後連串爭拗暫且不談，在競爭非常大的美國參眾議院選舉不能忽視，因為選出來的總統若然無法獲取參眾議院大多數支持，所施行的政令就會受到兩院大小程度的阻撓。現時最新兩院選舉走勢，民主黨在眾議院已取得控制權，在435席中獲得219席，比共和黨的203席為多，且亦已過半，但在參議院的100席，共和黨已穩取50席，即使民主黨最後保持均勢的同樣取得50席，也不代表掌控參議院。

《美國憲法》訂明，美國國會由直接選舉產生的參眾議院議員組成，每位議員代表他選區的選民，但作為中央議會，國會議員需代表整個國家選民，通過立法來監察政府。總統行政施政需照顧不同階層國民，議會內有各類聲音及意見，發揮議政效果。

反觀今天香港立法會，基礎設計已是確保行政長官獲取建制派支持，功能組別制度更保證建制派支持政府的大多數，反對派只能在剩下來的分區直選取得預期議席，形成反對派只能在立法會保留三分一的最低限度否決權。

延任一年的立法會邀請反對派議員留在崗位，他們同樣發揮提出另類意見的工作，不希望立法會成橡皮圖章。突如其來DQ4名議員，引發其他反對派議員總辭，立法會頓成沒有另類意見的一言堂，令市民關注DQ行動的時機是否恰當，港府在延任前就應該把被DQ的4名議員拒諸門外。

中央議會失去反對的另類意見就變成政府的護身符，無論是法案訂定或修訂，撥款控制，施政監察，議會內全部是自己人，要比美國總統取得參眾議院的絕對控制權還有絕對保證，議事能否照顧到社會各階層，公帑會否運用得宜，龐大開支如明日大嶼倒錢落海也瞎住眼通過撥款。

留在議會的建制派議員將當上苦差，正義凜然形象要兼演大反派，恐怕未經訓練的演出會獻醜。