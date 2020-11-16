全國人大上周表決通過了內地歷史上首部《退役軍人保障法》，將於明年元旦起施行。該法對於退役軍人制訂了許多優待措施。譬如參戰軍人、轉業軍官、烈士子女等，將由黨政機關、國有企業和實業單位接收安置；企業招收退役軍人，可享受稅收優惠；在裁員時，應優先留用退役軍人。

中國共有退役軍人多達5,700多萬。這一龐大群體，前些年一直是重點的維穩對象。由於對於就業安置、待遇保障等不滿，退役軍人集體上訪事件持續高發，以至於鬧出全國數千退役軍人齊聚北京，圍堵軍委八一大樓的事件。而面對這一群體，武警、警察等維穩力量往往不敢輕易造次，不敢像對待普通訪民那樣採取強力壓制措施。

從中共十九大之後，有關退役軍人的改革保障力度，提升到前所未有的層面。除了加大財政投入之外，2018年機構改革，首次組建了專門的退役軍人事務部，位列26個「內閣」部委之一，職能涉及移交安置、就業創業、擁軍優撫、褒揚榮譽、權益維護等諸多方面。其後，迅速在百天之內便完成了《退役軍人保障法》初稿起草工作，創造了立法史上少有的速度，足見官方的急迫態度。

其目的，一是為了直接安撫退役軍人群體，做好維穩。此次法律中，將退役軍人證件管理由原來的「省級政府制發」最終修訂為「全國統一制發、統一編號」，也被認為是為了摸清掌握退役軍人訊息，建立數據庫。

二來是為了順利推進軍隊改革。2015年以來最大規模軍改，涉及幾十萬人的裁軍、退役、安置。要讓這些官兵安心脫下軍裝、回歸社會，勢必需要有充分的權益保障作為定心丸，才能穩妥進行。

三來也是為了安撫現役官兵。當下台海、中印邊境局勢持續緊張，中美關係依舊劍拔弩張，打仗備戰現實需求抬升。做好老兵的工作，是激勵軍隊士氣不可或缺的一環。否則，老兵衣食無着，軍隊必然寒心動盪。故此，制訂《退役軍人保障法》，從法律層面確立相關制度，確立基本操作流程，指導現實工作。

此外，在意識形態方面，大大加強了對涉及退役軍人言論的管控。本月13日，因為攻擊抗美援朝老戰士，8個帳號平台被新浪微博禁言。2018年6月，由於批評退役軍人工作能力不足，儘管是不點名的，財政部直屬的中國財經出版傳媒集團黨委書記周法興被免職。

實際上，除了國務院機構改革和人大立法，在中央層面，則低調成立了中央退役軍人事務工作領導小組，由政治局常委王滬寧兼任組長，確立「黨管退役軍人」的體制。副組長由國務院副總理孫春蘭擔任，成員囊括中央軍委政治工作部、中央組織部、中央宣傳部、中央軍民融合辦公室、國務院人社部、民政部、財政部等，統籌黨政軍各大系統。地方各省，也對標中央，成立省委退役軍人領導小組，全部由省委書記擔任組長，作為第一責任人，壓實責任，確保不出問題。