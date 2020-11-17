神州觀察：虐待動物太殘忍　立法保護勿再等

孟子曰：人之所以異於禽獸者幾希。雖說從動物變成人需要經歷千萬年的進化過程，而從人變回動物卻可在轉念之間實現，就是因為人性中天然夾帶着動物性，深植於肌髓之間，一旦克制不了，更會變得比動物還要兇殘，內地虐待動物事件頻生，立法加強保護不能再等。

江蘇南京一處屋苑近日接連發生兩起殘忍虐殺流浪貓事件，屍首皆在屋苑地下停車場被發現，據知情業主反映，其中一隻流浪貓疑遭利器割斷氣管而亡，另一隻則被刀捅後頸殺死，行為令人髮指；受訪業主一度激動落淚，不解為何會有人下得了如此狠手，多名愛貓業主又在社區內張貼告示，呼籲居民提供線索緝兇。更離奇的是，就在傳媒採訪當日，屋苑附近又現疑似白鴿屍體，懷疑有人或想投毒殺害流浪貓，不幸波及白鴿。

幾乎就在同一時間，深圳福田區一個兒童樂園的後山再爆同類事件，這次更有8隻流浪貓慘遭虐殺，一隻隻貓眼外凸，死狀恐怖，貓身多有鐵錘、鋤頭等鈍器擊打造成的傷痕，手段極為殘忍。更有愛貓人士調查後指出，相信事件中有人投毒在先，再在貓隻斷氣之前施以擊打殺害，叫人不寒而慄。

兩宗慘案的更大爭議之處則在於，一個是涉事物業管理方極不配合業主追查貓殺手，一個更遭質疑或是樂園管理方或物業工作人員自己下的手，原因是嫌流浪貓帶來的衞生管理等麻煩。這種情況並非沒有可能，因為過往有太多類似的新聞報道，一些屋苑管理人員、學校或公司保安每每對流浪貓狗痛下殺手可謂屢見不鮮，更有一些地方政府以創建衞生文明城市為名空群出動，公然當街血腥撲殺；早前新冠肺炎疫情防控期間，江蘇無錫更發生一起聳人聽聞的活埋寵物貓慘劇，又是出自社區工作人員之手，展現出來的無知與冷血簡直叫人不敢直視。

至於社會上其他虐待動物暴行更是無處不在，無所不用其極，上至受過高等教育的大學生，下至市井之徒、村野匹夫莫不樂於此道，與現代社會文明實在對不上號。造成這種局面的一個重要原因就在於，內地至今仍未就動物保護及防止虐待動物進行專門立法，以致往往只能從道德或輿論層面上加以譴責，但這種方法很多時候並無多大效用，否則也不會有那麽多大學生淪為虐貓虐狗狂徒。

何況就算有文化、受過高等教育亦不等同於有道德、知善惡，成為文明人，故而惟有先從立法入手，制訂嚴厲的監管懲處措施，讓虐待動物之人真正有所忌憚，才能減少野蠻暴行。而這也是構建和諧社會、人與自然生命共同體的需要，關於這方面，不少西方文明國家早已做在中國前頭。