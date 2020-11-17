功夫茶：澳門派錢喜氣揚　香港爆疫命唔長

天下有兩苦，黃連苦，冇錢更苦。呢嗱！一橋之隔嘅澳門又派錢啦！澳門行政長官尋日發表2021年度施政報告，當中包括將於明年維持向每名澳門永久性居民派發一萬澳門元，而非永久性居民則可獲6,000澳門元。對於澳門人，派錢已經好似呼吸咁自然，原來佢哋自2008年起推行「現金分享計劃」後，已連續第14年派錢，由5,000、9,000到依家10,000澳門元，真正係「可加不減」，總之收錢抗疫，心情點都靚啲！

澳門明年派錢喜氣揚，香港就冇呢支歌仔唱，爆疫不絕命唔長，等到派錢恐怕都冇命享。2011年幾經波折派6,000個大洋，隔咗9年今年因疫情爆發先皇恩浩蕩再派一萬大洋，之不過，林鄭嘅第4份施政報告，原本喺上月中發表，但推遲至今個月底前出爐，好似話部分政策需要中央政府支持喎，究竟係支持定係支持唔住，都真係講唔埋，不過可以肯定派錢就諗都唔好諗咯！

人比人，比死人。港人對林鄭呢個怠政成癖嘅「正苦」，其實都不敢寄存太大厚望，單喺防疫抗疫上，香港由頭輸到尾，輸足9條街畀澳門。嗱，由疫情喺新年開始，香港即掀起「口罩之亂」，市民為一個口罩迎風冒雨通宵排隊輪候，嗰種慘況認真折墮；反觀澳門早有防備，其特首揚言「葡萄牙口罩已經畀我哋買晒」，而且早已建構藥房電子聯網系統，穩定供應，市民有序按時購買口罩，反觀香港廢官仍在「全球搜購」，待口罩供應充足時，就花好幾億元推出冇乜人肯戴嘅「底底口罩」，政府又做大嘥鬼，亂咁倒錢落海。阿哥，一罩已可窺見彼此功力誰深厚喇！

呢，澳門政府喺防疫抗疫上，政策快狠準，率先宣布關閉經濟命脈嘅博彩業及相關娛樂業、停課、經濟紓困，強調「非常時期不能以便民概念思考」，速戰速決解決問題，結果澳門抗疫成功！而香港廢官自詡抗疫「鬆弛有道」，只惹來一片罵聲！喺防疫抗疫路上，無能政府鬆弛無道，尤其係入境檢疫漏洞百出，早前走漏尼泊爾確診個案；回顧第3波疫情，當時便與船員豁免檢疫有關，可惜政府仍冇吸取教訓，上周有曾到哈薩克的貨機機組人員因為得以豁免獲准回家，惟後來確診，更將病毒傳染給其家人。其實，政府對外來入境者，擺明牛棚困貓，抗疫點會收效？

講真，廢官冇靈魂冇魄力，所謂抗疫，有人形容係將700多萬港人趕入「抗疫迷宮」，禁聚令時鬆時緊，玩到市民、各行各業陀陀擰，兜兜轉轉就係逃不出抗疫迷宮，咁嘅智障遊戲，梗係贏得媽媽聲喇！眼見澳門抗疫成功，經濟復甦有望；香港則深陷爆疫迷宮，振興經濟茫如墮煙霧！鼠去牛來，大家作好準備勒緊褲頭帶迎新歲吧！