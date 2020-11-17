正論：三無大廈奪命火　百無政府種禍多

油麻地廣東道一幢唐樓發生火災，多名居民吸入大量濃煙及慘遭火燒，皮開肉綻，血流披面，場面觸目驚心，7人喪生，10多人傷，震動全城，是9年來最嚴重一次。2011年花園街排檔9死火災是屬於4級火，但今次唐樓火災卻是火勢相對較輕，釀成死傷枕藉其中一個主要原因是肇事唐樓屬於所謂的「三無大廈」，現場環境惡劣，造成悲劇發生後，一發不可收拾。

三無大廈是指沒有業主立案法團、沒有任何形式的居民組織及沒有聘用物業管理公司的大廈，截至2019年10月，全港約有5,300幢「三無大廈」，由於樓宇「無王管」，管理不善，衍生多種問題，包括衞生差劣、保安鬆懈如無掩雞籠、消防安全設施不足甚至有大廈沒安裝消防系統，以及樓宇日久失修，再加上大廈內劏房林立，無牌食肆及商店遍布，令問題更加複雜，儼然成為都市計時炸彈。

三無大廈遇上百無政府，施政無決心、無計劃、無辦法……漠視存在多年的都市炸彈，沒有拆彈，亦沒有積極投放資源去改善。極其量是民政總署在2011年11月推出了「大廈管理專業顧問服務計劃」，聲稱委派專業物管公司，協助成立業主立案法團，但由於只是一次性服務，無以為繼，差不多10年過去，依舊未有效改變狀況，單是油尖旺仍然有200幢此類三無大廈，若政府有正視問題，提供更多支援，例如為有急切需要的三無大廈主動安裝基本消防系統，之後再收取費用，火災悲劇或能避免。政府部門，特別是民政總署對事件需負上極大責任，但民政事務局局長徐英偉卻被網民發現在大火期間食糖水，並把美食貼文分享至社交媒體，被直斥「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。

食環署及消防亦是難辭其咎，事發單位為一樓一間尼泊爾餐廳，其中一個傷者為其兒子舉行生日派對。該餐廳沒有領取相關食肆牌照，四月時食環署接到投訴到上址查無牌食肆，竟稱無發現，若果當時可以採取行動，或可阻止悲劇發生。食環署及消防巡查不力，樓上無牌食肆及酒吧林立，烏煙瘴氣，當中大部分不符合消防條例，出事隨時像今次事件「一鑊熟」，本報多次催促當局取締樓上無牌吧，以及停止為樓上吧發牌，但廢官不聽忠言，繼續縱容樓上吧經營，今次樓上無牌餐廳悲劇是一個充滿鮮血的警號，類似事件極有可能再度發生。

國際都市卻沒有世界級政府管治水平，香港華洋混雜，少數族裔權益被忽視。今次事件7名死者以及大部分傷者俱是尼裔，揭發現場唐樓居民大多為尼泊爾裔人士，他們因生活困難，無力負擔其他私樓高昂租金，無奈蝸居在居住環境惡劣的三無大廈。事發時數個家庭在餐廳舉行生日聚會，亦適逢一連5日的排燈節，餐廳外及附近大廈多個住戶均按傳統在門外燃點蠟燭擺放鮮花，迎接神明降臨，但餐廳門外的蠟燭火種懷疑點着雜物起火，節慶演變成慘劇，與生活環境不無關係。

過去10年，香港的少數族裔人口上升七成，未計39萬多外籍家庭傭工，現時約有超過26萬人，佔全港人口接近4%，當中約三成是印巴及尼泊爾裔。很多少數族裔土生土長，擁有本港居民身份，卻沒法得到本地人相等的機會，更被政策忽略，需要克服語言障礙、求學及就業困難，而宗教及文化差異等亦影響他們融入社會，隨着他們人數增加，問題日益加劇，今次事件亦反映這個潛在的社會問題，未有好好處理，漸漸演變成都市炸彈。

特區政府小事辦不好，大事做不到，回歸23年一事無成，反而種下種種禍根。政治崩壞，法治淪亡，搞個修訂逃犯例又弄出翻天覆地的黑暴潮。幾乎任何基建項目在他們手中，都落得超支延誤。民生事務乏善可陳，怨聲載道。經濟一池死水，抗疫不力，財赤日益嚴重。過去相對經濟環境較好的時候，政府寧願倒錢落海，為大白象基建填氹，忽略地區民生，三無大廈及少數族裔等問題放手不理，終讓都市炸彈逐一爆炸。如今政府陷入財赤困境，自身難保，更加多藉口推卸，更難期望會改善問題。再加上未來議會變成「一言堂」，建制派事事逢迎，失去監察政府功能，三無大廈恐怕翻身無望。

火警當晚現場傳出陣陣血腥焦味，痛楚哀號及驚叫聲此起彼落，恍如人間煉獄，多個家庭被無情拆散，聞者悲痛，難怪市民對徐英偉的「糖水貼文」如此憤怒。特首林鄭月娥雖對事件表示極度哀痛，並指已指示相關部門全力救治傷者，做好善後工作，包括調查起火及傷亡原因。可是往昔一次又一次事例證明，事後頭痛醫頭「補鑊」措施往往無補於事。死去的人不能復生，若未能吸取教訓，痛定思痛，根治問題癥結，防止同類事件發生，廢官的高薪白支，死難者的鮮血都白流了。