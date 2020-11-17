世界視線：印巴炮戰揭黑幕　恐襲證據呈聯國

中印邊境糾紛尚未解決，印度和巴基斯坦卻於近日在喀什米爾地區爆發炮戰，導致雙方至少有25名軍民傷亡。巴國外長庫雷希聯同軍方發言人解釋原因：巴方掌握鐵證，顯示印度特工滲透阿富汗，在當地策劃針對巴國的恐襲，目標包括中巴經濟走廊。巴方更已將有關證據呈交聯合國，要求國際社會主持公道。

巴方公布的證據包括：恐怖分子收受印度資金的收據；據稱是印度特工與俾路支分離武裝組織頭目納扎爾的通話錄音；巴方甚至還公布了懷疑恐怖分子在印度駐阿富汗大使館開會的照片，指控他們正在策劃針對巴國的襲擊。由於巴方提到中巴經濟走廊和俾路支分離武裝組織，就不難令人聯想到今年6月巴國卡拉奇證券交易所的遇襲。當時該組織認責，理由是反抗中國掠奪資源。巴國顯然認為事件並沒有這麼簡單，印度才是背後的黑手。

巴國軍方還重提2016年中巴經濟走廊出海口瓜德爾遇襲，恐怖分子在施襲時與印度情報部門保持電話聯繫。巴方更點名印度情報官員辛格去年曾幕後策劃針對瓜德爾珍珠洲際酒店的恐襲。印度為打擊中巴經濟走廊，動用6,000萬美元培養了一支700人的武裝組織，並由10名印度特工領導。

由於巴國總理伊姆蘭汗將於本周訪問阿富汗，在喀什米爾爆發的炮戰，也就可以視為巴方對阿富汗政府的一次「提醒」：巴方對印度在阿富汗的舉動瞭如指掌，而且敢於訴諸炮彈來解決爭端。問題是，北起喀什，南抵瓜德爾的中巴經濟走廊，是印度及其一堆大大小小盟國的眼中釘。巴方的證據呈送到聯合國之後，極可能被一些國家大事化小、小事化了。

但事件仍暴露了新德里的一些問題：如果連印度駐阿富汗大使館的內部情況都被拍得清清楚楚，不僅令外間質疑印度特工的保安水平，更會令那些與印方有秘密接觸的政府和組織陷入不安。反過來這也證明了巴國三軍情報局的實力不容小覷，而且可能得到外援。畢竟印度染指阿富汗，得罪的國家恐怕不止一個兩個。