產評：資金翹板爭奪戰　中美角力白熱化

全球新冠肺炎疫情仍未完全受控，歐美更是堪憂，資金惟有東渡在亞洲及新興市場尋找機會，中港股市因而成功「吸金」。各國尚未確立復甦周期，眼前的資金配置自然離不開搖搖板效應，當市場過熱時，翹板轉向就進入倒數階段。雖然明年疫情有望淡化，但中美世紀爭霸格局難改，在經濟復甦路上，兩強之間的資金爭奪戰亦必趨向白熱化！

疫情下經濟停擺，全球經貿未脫險境，多個傳統產業仍在「療傷」，資本市場卻表現活躍，皆因各大央行放水救市，市場流動性充裕，疊加超低息效應利好股市。當央行銳意維持市場流動性充裕，大戶做空便等如飛蛾撲火，重複今年3月的敗局。故在全球央行貨幣政策的寬鬆基調改變前，股市獲利的主旋律離不開在板塊與市場間輪動操作，直至這個「對對碰」遊戲結束為止。

表面上，中國經濟率先回復正增長，其實復甦之路荊棘滿途，10月消費零售數據就遜於預期。然而，近日外資大行積極催谷中國經濟復甦概念，更上調港股目標價。此時此刻，大行為中國資產升浪推波助瀾，其背後的動機可堪玩味，相信與部署資金大挪移不無關係。要知道，隨着新冠肺炎疫苗面世後，全球疫情影響將逐步消散，各國刺激措施勢告一段落，各大央行亦要為量寬退場作好準備。在此之前，大行加速將資金流推向極端，一旦市場流動性轉捩點出現，則可食盡財富大挪移的紅利！

事實上，資金醞釀大逆轉的苗頭已然出現。早前歐美疫情反彈，加上美國政治亂局，大量本欲乘螞蟻集團上市短炒一轉的游資，也只能滯留在亞洲及新興市場炒作，但近期港股大成交波動，估值高企的科技股更頻現大撼大場面，長線資金似在掩飾調倉活動，投資者不可不察。

疫情遲早會消散，經濟復甦則須資金配合，歐美必想方設法扭轉全球資金東渡形勢。眼見中國正積極以開放金融業來彌補中美貿易戰下製造業的資金缺口，而近日亞太15國簽署的《區域全面經濟夥伴關係協定》，正是以中國為首的新興市場聯手吸納市場流動性的舉措，此舉勢會觸動歐美大國的神經。

別忘記，操縱匯率才是西方慣常用作衝擊他國經濟，掠奪財富的「文明」手段。中國正加緊推動數碼人民幣發展，相信正是為了明年的匯率戰作準備。除非美國徹底改變反華政策，否則要在經濟復甦之路追回失地，就得更狠地向中國放招，中美金融戰是避無可避，且愈來愈近！