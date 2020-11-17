頒了《港區國安法》，港獨勢力的暴動便被剔除，他們想攬炒也攬炒不了。可是，新冠肺炎疫情一直拖延下去，未能克服「清零」，對香港的經濟實質便是攬炒。除了經濟受損之外，還有社會代價，形成全個社會的攬炒。即使政治方面減了港獨與反對派的搗亂，回復平靜，但社會經濟因疫情而轉趨惡化，也會挑起新的政治矛盾來。不能克服疫情，效果也和攬炒一樣。克服疫情是特區政府的責任，政府有所有手段──從法律到資源、人才、技術，而且還有中央政府的支持，若克服不了，是特區政府的失職，不能推卸責任。

而特區政府不僅克服不了疫情，而且讓疫情蔓延惡化，時日一長，便不是簡單的失職，而是有攬炒香港的效果，便是破壞香港繁榮安定的大罪，觸及中國在香港的國家安全，不能等閒放任。

克服疫情，推至清零，並不是無法可依，內地及澳門已經成功做到。內地總體龐大，還有不少出入境的各種業務，確診者數目低下，部分上億人口的省份也可多日清零，沒人身亡，甚至武漢一度失守，還可扭轉，外來輸入壓力巨大，仍可以嚴守國門，防止病毒從外輸入。澳門也是開放的城市，亦可以長期清零。

這些例子證明只要防疫得當，清零並不會是妄想。於是，有內地及澳門的例子在旁，為甚麼香港政府不能控制疫情呢？是政府無能，官員不願，不惜讓社會長期陷入疫情打擊中，這不是另一形式的攬炒，是甚麼呢？從食衞局局長陳肇始和她的政治助理，以至她的上司特首林鄭月娥和政務司司長張建宗，都難辭其責。

社會早有建議，中央政府也出手支援，依內地與澳門的經驗，控制疫情不難。一是全民強制檢驗，把社區裏帶病毒者全部暴露出來防治。以社會大眾的生命與經濟利益為大，不讓奢言自由、人權、私隱等政治謊言阻礙，不容社區裏存在政治庇護病毒的漏洞。二是堵截輸入途徑，對高風險區暫停進口，中風險區嚴格檢驗和集中隔離。港府再不能吝於支出，礙於人情，害怕批評，馬虎敷衍，不認真解決疫情。

特區政府克服疫情本來便有大優勢，中央政府全力支持，中央的技術、藥物、人才、檢測設施都被證明屬於全球防疫治疫的先進，為甚麼特區政府不能引進來痛於一時的治理而把疫情壓抑呢？全民檢測時已犯錯，不能強制，不能堅持。現時若不再強制檢測，香港的疫情只會拖延下去，經濟變成攬炒，特區的官員怎樣負責呢？若是如此，他們的罪責與港獨攬炒者無別。