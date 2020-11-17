美國國務卿蓬佩奧瘋狂反共反華，胡言亂語的程度超過總統特朗普。打台灣牌，不，準確的說是打「台獨牌」，最是起勁兒。過去老美打台灣牌是「維持兩岸現狀」，現在打台灣牌是赤裸裸的「支持台獨」。蓬佩奧最近說「台灣並非中國的一部分」，跟着，老美國務院表示，美國對台灣的主權沒有立場。

事實上，過去40多年3份中美聯合公報中，華盛頓都對台灣「主權」有明確立場表述。1972年的公報說，美國認識到，在台灣海峽兩岸的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議。1979年中美建立外交關係的公報說，美方承認北京的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。1982年中美聯合公報重申，美國無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策。

可見，美國政府對「台灣主權」不是「沒有立場」，而是立場很明確——台灣是中國的一部分，美國無意干涉，無意執行「兩個中國」或「一中一台」的政策。

然而，為了今日「大國競爭」的需要，蓬佩奧之流就睜眼胡說，自打嘴巴。不過，看看這些年老美幹了多少撕毀條約、忽然「退群」、言而無信的壞事，蓬佩奧之流的這番醜陋表演，小兒科也。

從「維持現狀」到「支持台獨」這一戰略轉變，是老美為自身「利益最大化」作出的決定，對台灣帶來甚麼災難，它不會理。老美很清楚，「台獨」必會招來北京武力粉碎。老美也很清楚，自己不會為「保衞台獨」和北京大打一場，而軍事支持的「小打小鬧」根本改變不了「台獨」完蛋的命運。選擇大打，老美一是不夠膽，二是很難贏，三是極不符合自身利益。選擇小打，根本沒有用，做來幹啥？當然，形格勢禁、惹火上身之時，或會做做樣子，如此而已。最愚蠢的是台獨分子，以為老美會為他們拚命就忘乎所以，鋌而走險也。