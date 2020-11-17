香港回歸以來，特區政府敷衍塞責，無所作為，導致管治問題積重難返。過去他們還可以推說反對派為反而反，阻撓施政，現在反對派集體消失，立法會幾乎成為清一色建制派天下，再也不會出現拉布流會鬧劇，港府沒有理由繼續胡混度日了吧？

香港問題千頭萬緒，深層次矛盾日益惡化，當中固然有許多原因，包括港英政府埋藏地雷、反對派肆意搗亂等等，但歸根究柢主要原因還是在港府身上。鄧小平曾指出，英國人做得到的，中國人也能做到，而且比英國人做得更好。事實證明，鄧公高估了港產官僚的智慧和能力，英國人做得到的，他們根本做不到。回歸前殖民政府掌控所有政策的制訂，本地公務員僅負責執行，即使是陳四萬及曾爵士這些由英國人一手培植的高級餘孽，也只懂得唯唯諾諾而已。回歸後實行港人治港，由港產官僚負責制訂並執行政策，頓時手足無措，方寸大亂。加上部分港英餘孽和無間道身在漢營心在曹，對中央陽奉陰違，對港府明抗暗阻，更導致亂象叢生。

國家領導人多次訓示「為官避事平生恥」，分明就是不滿港府無所作為，可惜對牛彈琴，港產官僚從來沒有放在心上。他們一直抱着多做多錯、少做少錯、不做不錯的心態胡混度日，直到混不下去的時候才不得不虛應故事。不妨回顧一下，回歸後港府推行的重大政策措施哪項成功？23條立法束之高閣、國民教育半途而廢、修訂《逃犯條例》更引發黑色暴亂，港府大事做不了，小事做不好，一味製造矛盾，添煩添亂。

事實上，如果不是港府管治無能，將香港一步步推向深淵，中央根本沒有必要出手。從人大多次釋法，到制訂《港區國安法》，再到DQ立法會反對派議員，中央動作一次比一次明顯，以致引起各種爭議，其實都是為港府收拾爛攤子。「一國兩制」嚴重走樣變形，試問還有甚麼存在意義？