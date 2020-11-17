港府施政經常開出期票，但往往未能兌現，又或是拖到不知何年何月何日，「做啲唔做啲，遲到好過冇到」，便當交了功課。

房屋政策便是其中一樣徹底未能兌現對市民的承諾，以往說的3年上樓早已蕩然無存，輪候所需時間屢創新高，政府諸多藉口，稱沒有足夠供應，卻被本報踢爆大量棕地甚至靚地未被善用，反而想用遠水救近火，簡直是官方版「攬炒」。

本來全城反對之聲不絕，再加上反對派盡力在議會阻撓，連撥款研究也被擋住，市民以為噩夢不會成真，可是最終4名議員被取消資格，15名泛民總辭，議會一下子只剩下橡皮圖章的建制派，巨額撥款變成毫無障礙，與一些在社會上有較大爭議的議題，將於議會內迅速被通過。甚至有陰謀論指DQ背後動機便是為未來大型基建清除路障。特區政府真的像未戒奶的小孩，樣樣事都要中央像家長般出手扶持，港人治港，又被印證失敗了。

立法會日後勢必成為「一言堂」，給政府予取予攜，變成了「公帑提款機」。建制派要扮演「忠誠反對派」，可惜他們往績太過深入民心，扮也扮不出樣，橫豎口水多多，小鬧大幫忙，在市民眼前做最拙劣的演員，最後都是通過政府惡法及撥款，不如爽爽快快，投票贊成，免得浪費時間及資源，做場爛得不能再爛的騷。

泛民主派決定不再和政府合演政治鬧劇，被DQ的梁繼昌斥港府決定矛盾及不理性，但對於上訴反問「有用咩？」指人大常委會的決定，法庭很大機會不會受理，勝算極微，未來亦未想過再參選。

泛民主派很多都心灰意冷，意興闌珊，以往有他們吵吵鬧鬧，起碼算是有一個存在反對聲音的議會，可是從今以後，本港立法會恐怕淪為國際間最不入流的議會了。