一直都搞不清楚香港特區政府處理新冠肺炎疫情的政策和目標，只見專家發言，市民鼓譟，政府好像毫無計劃沒有章法，隨波逐流，未見訂下政策，周知天下，嚴厲執行，結果拖延半年，一事無成。

處理疫情有不同方法，例如有些國家表明採取群體免疫法，與病毒共存，相信只要七至八成國民曾經感染並自然痊愈，便有足夠國民有抗體抵禦病毒擴散，可以把病毒成功隔絕，停止繼續傳播。也有國家採取嚴厲封鎖隔離政策，傾盡政府力量，強制性實行隔離措施，把確診者揪出，防止病毒擴散。

採取群體免疫法的國家，絕對反對封城隔離政策，認為自己的國民質素高，有足夠意識保護自己和家人的健康，瑞典便是一個典型的例子。結果呢？瑞典人口1,000萬，近期累計確診逾17萬，死亡人數超過6,000。光是列出數字，可能大家沒有感覺，不妨拿跟瑞典社會政治制度類似的另一北歐國家挪威來進行對比。面對疫情，挪威政府採取了一個多月的嚴格社交禁令，封城隔離，與瑞典的群體免疫截然相反，如今挪威確診逾2.8萬人，死亡近300人。挪威的人口約為瑞典一半，確診人數只得瑞典16%，死亡人數為瑞典5%，哪個國家抗疫表現更佳，甚為明顯。

其實，當初決定採用群體免疫法的國家還有英國和美國，他們以為自己國民質素遠比中國高超、衞生條件比中國優越、醫療設備和服務世界領先，更兼是民主政制，尊重國民的個人自由自決，不如中國般極權橫蠻，豈料疫症傳來後，才發覺無法控制，死亡數字不斷飆升。當一個政府發覺他們解決疫情的辦法，是眼睜睜看着一部分國民死亡而束手無策，才改轅易轍，轉用隔離封城政策，至今仍未能恰當控制疫情；疫情不受控，恢復經濟正常活動也遙不可及。

其他地區的經驗清楚告訴我們，要解決疫情帶來的種種困難，首先要確立目標，然後尋找可行辦法達標。例如，如果要恢復經濟活動，首先要把疫情控制下來，頒布封城令，再加上全民強制檢測，一個不能少，受感染者及緊密接觸者全送檢疫隔離。這樣才可能限期內清零，控制住疫情傳播，贏得鄰近的國家地區安心，恢復交往。

現今特區政府不敢採取嚴厲措施，縱容部分缺乏視野、一心攬炒的市民和團體拒絕合作，只是拖得就拖，不封關，不下居家令封城令，又沒法防止病毒從外地傳入，令內部感染加劇。這樣望天打卦，疫情嚴峻便收緊禁聚令，感染稍歇便放鬆，缺乏策略又無目標地一收一放，一弛一張，疫情不會自動消失，要恢復正常經濟活動更是遙遙無期。