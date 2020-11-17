立法會在4名反對派政客被DQ以及泛民總辭後，議會出缺達三分之一，不僅在香港史無前例，放諸世界各地的議會也是絕無僅有。泛民使出這一招意欲迫使北京就範，結果顯然行不通，但現在只餘下建制派一把聲音，亦絕非香港之福。

建制派一直扮演保皇角色，有多大作為，市民有目共睹，不是連簡單英語也讀錯，就是鬧出「等埋發叔」等笑話，再不然索性不出席會議，讓反對派每次點算人數必「有功而還」，流會收場。

即使撇開這些不談，就說建制派能否做好把關和監督角色，同樣令人沒有信心。由於保皇乃其天性，而所謂保皇其實即是聽令阿爺，阿爺一吹雞，就算他們對林鄭有多不滿，對議案有多大保留，最後都是要乖乖舉手贊成，所有爭議性的議案勢必暢通無阻獲得通過。難怪有人揶揄，不如索性連立法會都摺埋，乾脆將所有法案和條例由政府刊憲生效，何需浪費時間和公帑扮審議？

看現在的形勢，北京雖然不會理會西方壓力而收回DQ成命，但似乎亦意識到議會出缺達三分之一實在肉酸，更凸顯香港立法會「橡皮圖章化」，面子上實在不好看。於是乎，大家見到許多建制派中流砥柱最近紛紛發聲，不是批評泛民總辭不負責任，就是說要游說他們留下，軟硬兼施，無非希望立法會「好好睇睇」，保住阿爺面子。

早知今日，何必當初。泛民政客當然是捨不得逾400萬元高薪厚祿的，但好漢不吃回頭草，即使心底多麼不捨，也不可能再回到立法會。現在建制派獨大，立法會必然淪為一言堂，政府推甚麼建制批甚麼，與早被譏為橡皮圖章的內地人大沒有甚麼分別。有些市民可能會拍手歡呼，認為沒有阻力可加快香港發展，但這些好處僅是短暫性，沒有反對聲音的議會絕不健康，長遠而言對香港有害無益，不知阿爺當初可有想過這些問題？