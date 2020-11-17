美國總統特朗普執政近4年，以下的比喻，筆者就講足近4年，說不定今趟是最後一次，因為明年的白宮，他未必再是主人，這個比喻也就再沒有甚麼意義了。我說嘛，特朗普就像一個胡亂舞劍的人，作為他的對手，你根本不必答理他，只需背着手站得老遠，他朝你衝來，你就再退幾步，舞着舞着，他自然會割傷自己，你自然可以不戰而勝。

特朗普此人，一眼就可以把他看到底，要對付其實不難，以不變應萬變便是。這方法本欄向人推薦過兩次，第一個推薦的對象是中國領導人，第二個是美國民主黨總統候選人拜登。到頭來，中南海的袞袞諸公大抵自覺藝高人膽大，面對白宮主人，二話不說，拔劍而起，就跟他鬥在一起，檢點下來，互有勝負，兩者身上似乎都着了對方的道兒。

反觀拜登則老成持重，深明「退步原來是向前」的道理，對付特朗普，他一直採取守勢，如今看來很可能守得雲開見月明。競選過程中，拜登長時間保持低調，不在意爭取更多人支持自己，只消待更多人討厭特朗普便行。討厭你對手的人，很多就會變成你的支持者，有偌大的便宜可檢，不檢白不檢。

事前，很多人看競選集會的聲勢，看所謂的「義烏指數」，都為拜登的選情而憂。支持特朗普的遊行車隊，綿延96公里，拜登的演講場合，到場的往往只得一、二百架車；在中國義烏，訂購特朗普宣傳品的數量，是拜登的20倍。雙方看來強弱懸殊，香港最受歡迎的網上「黃絲」時評人，選舉前幾乎一致認為特朗普將會壓倒性勝出。

事實卻不是這般模樣，現在特氏雖不能肯定入主白宮無望，但如果他能成功，恐怕是近於奇迹了。拜登看來完全「唔打得」，但唔打得最後偏大有機會打贏，你就明白他確實把沉潛之道運用得妙到毫巔。