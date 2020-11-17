眾弦俱寂，建制派係唯一嘅高音。隨着4名泛民主派議員被DQ，再加上15名泛民議員總辭抗議，立法會原本應有70名議員，依家剩番43名咁大把，當中41人屬建制派，其餘兩名泛民議員，一個係中間派、代表醫學界嘅陳沛然，另一個係「熱血公民」嘅鄭松泰，看來比花瓶也不如，只能是剪不斷的影子，「徒留我孤單，在議會成雙」，哈哈哈！

咁嘅立法會，所謂「民主選舉」自然變成笑話，「一國兩制」自是更受考驗！沒有泛民議員嘅「雜音」，有學者擔心立法會未來將缺少反對聲音，只會淪為「一言堂」，而即使有反對聲音，亦恐怕係建制派日後扮演嘅「忠誠反對派」！亦有論者指出，建制派既肩負神聖保皇任務，日後將會提高幾百倍效率，卻未必係務實求是，而係政府乜鬼法案不理好醜，均會無障礙順利通過，哪管甚麼「境外投票」，哪管係「倒錢落海」嘅大型基建，抑或係不得人心嘅政策，總之一弦獨響，使命必達！

阿哥，若然議會不議事，議員變舉手機器，恐怕亦不會是多數市民所樂見！呢，老朽記得國家領導人訪問歐洲時，都講過如果世上只有一種花，就算幾靚，都係單調，他談到文明嘅多元化，就引用「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」！的而且確，「一花」係部分，「百花」係整體，要發展，應當以整體發展帶動部分發展，所以「百花齊放」應該係歷史潮流！

依家建制派既是「一枝獨秀」，咁香港市民必然會金睛火眼𥄫住佢哋，因為「雜草閒花」已芟除。建制派能否「一枝紅杏出牆來」，就要睇吓佢哋有幾醒，咪畀人話係扶唔起嘅阿斗、舉手機器、神不守舍靈魂出竅，甚至一樣分身喺議會外諸多兼職，是以經常「行開」，令泛民點人數有機會偷雞成功！講真，如果連坐定定喺度都做唔到，成日要去廁所，幾叻都冇用喇！