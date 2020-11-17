世界就是一個萬花筒，有國家忙於「退群」，拆散本來組建的跨國經濟聯盟協議，也有亞太15國跑完長跑，日前透過視像會議正式簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），待協定落實後，中、日、韓、澳、紐及菲律賓、印尼等以東盟國家為基礎的免稅俱樂部便正式成立，這個覆蓋22億人口、堪稱世界最大自貿區的合作協定，亦讓亞洲國家找到疫後重建經濟的鎖匙。

與會國代表簽署協定後，參與國需待各自完成本國立法或準備程序後才能落實。據指，協定落實後，簽署國之間的整體關稅廢除率高達91%，說這是一個協定成員國的免稅俱樂部實不為過。

《區域全面經濟夥伴關係協定》由構思到磋商已經8年，正如多國領導人日前致詞時所說，協定終於闖過重重難關，15國正式攜手。

這個自貿區既有世界最大工廠，也有世界最大市場，同時，有經濟火車頭，以及世界排名居前的多個貨運碼頭設施……區內經濟規模超過26萬億美元，佔全球GDP約30%，貿易額也佔全球約28%，一旦落實，15國的經貿往來將更頻密，各國負擔也會大減。

值得一提的是，印度一度想參加，但最後卻「縮沙」。印度不簽協定，亦不埋15國堆，目的當然是保護本國製造業及生產的利益，但有得必有失，未來該國出口勢必大受打擊。印度自外於區內國家，寧願犧牲經濟亦要保自家市場，一方面對本國製造業競爭力露怯，另一方面無疑是政治大於經濟的考量，說到底，印度最提防的是中國，今次自外於15國，印度真箇是苦辣在心中。

陷入同一困境的還有台灣，過去沒有這個經濟協定，台灣能用原有經貿安排與東盟國家往來，如今15個RCEP國家自組俱樂部，台灣產品將來銷往這15個國家便要徵關稅，台貨勢比簽署協定國家的產品貴得多。