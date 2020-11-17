本港新冠肺炎疫情持續反彈，錄得多宗源頭不明個案，再次響起警號。與以往3次爆疫相似，第4波疫情有一觸即發的迹象。現時市民處於水深火熱之中，惟港府所有防疫措施都只做一半，搞到唔湯唔水，每項措施均有漏洞。港府畏首畏尾，不肯大刀闊斧實施更強硬措施，例如全港強制檢測，助社會盡快達致零確診。

本港確診數字一直未能清零，原因之一是入境檢疫存在明顯漏洞，早前更發生機組人員或豁免人士獲放行回家後確診的個案，政府應取消免檢疫的有關措施。入境檢測方法亦讓人質疑，內地是由醫護人員為全部入境人士採集樣本做檢測，而本港現時卻只派發深喉唾液樣本瓶，讓入境人士自行採樣，未能保證樣本的質素。

其二是不實行全民強制檢測。食衞局局長陳肇始日前表示，強制檢測法律框架的研究工作接近完成，待行政會議通過便會公布推出，但她重申強制檢測只針對3種情況，包括有病徵者、有爆發的地方如大廈和工作地點，以及院舍、貨櫃碼頭及屠房員工等高接觸職業。這不僅予人擠牙膏式的觀感，而且根本是「只做一半」。

其三是缺乏有效機制措施。港府昨日已推出「安心出行」感染風險通知流動應用程式，用作市民出行紀錄，惟應用程式非強制性，屬自願性質，透過掃描「安心出行」場所二維碼，當場所出現確診個案時，應用程式會向用戶發出通知及健康建議。此計劃既非強制，政府又不能追蹤，成效如何有待觀察。

其實設立能追查感染者移動足迹的系統非常重要，否則當局便難以追蹤受感染者的移動軌迹，找到感染源頭。防疫保護人命比保護個人私隱重要，「安心出行」系統因顧及市民私隱而放棄追蹤功能甚為不智。難怪市民批評港府抗疫往往雷聲大雨點小，不夠堅決，以致沒有辦法做到清零。

內地要求香港清零之後才落實互認健康碼，清零的治本之方在於「防輸入、控反彈」，要快、狠、準，與病毒勢不兩立，否則本港市民的健康、家庭生活與經濟發展均會繼續受重創。即使《預防及控制疾病條例》已授權特區政府能訂立不同的公共衞生緊急狀態規例，中央以往亦派員支援，港府卻仍棄強制全民檢測不用，而是採取所謂的自願普及檢測，如此一來，本港清零便裹足不前。歐洲不少國家現時爆發的第二波疫情，主因是他們未能做到清零，就放寬包括入境限制在內的抗疫措施。前車之覆，後車之鑑，香港應堅持清零為通關前提。

港府應立即收緊豁免檢疫人士的入境安排，現時本港疫情最大的威脅已不是本地個案，而是境外輸入個案。美國疫情嚴峻，歐洲亦再度惡化，最近多國實施封城禁聚令，嚴防歐美病毒輸入實是本港目前防疫重點。

政府亦應參考內地及澳門的防疫成功經驗，實行全民強制檢查及境內健康碼，於社區源頭找尋隱形患者，以徹底控疫。疫情惡化迫在眉睫，政府須為市民的福祉當機立斷，不能再好謀而無斷，以免再失機遇。市民亦應理解防疫不徹底，疫情只會出現惡性循環，惟有支持港府從嚴防疫，才能擺脫現時困局。