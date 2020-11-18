世界視線：特朗普不滿霍士　夥盟友另起爐灶

儘管美國總統特朗普仍然聲稱會透過「重大訴訟」證明選舉違憲，但自從民主黨的拜登自行宣布勝選以來，特氏「卸任」後的去向，一直成為傳媒的關注焦點。不少人相信，特朗普將會「重操故業」，繼續在電視台指點江山。最近就有報道指，跟特氏關係密切的私募基金，有意收購右翼電視台Newsmax，打造一個真正的「御用電視台」。

特朗普在社交媒體表示，拜登之所以贏得大選，除了所謂「選舉舞弊」，更是「假新聞傳媒」不斷偏幫之故。CNN等被特氏斥為「假新聞」、「人民公敵」，並非今時今日的事，但相信令特朗普最為惱火的，是霍士電視台的「變臉」，選後點票工作進行得如火如荼之際，霍士新聞趕在CNN、NBC等傳媒的前面，率先宣布拜登拿下亞利桑那州，特氏為此極為憤慨，特別向霍士的老闆梅鐸大興問罪之師，要求收回有關報道，惟不得要領。

對此，特朗普引用了《伊索寓言》中「下金蛋的鵝」的故事，指摘霍士新聞台「忘恩負義」、「過河拆橋」。值得留意的是，對於特氏的憤怒，支持者們心領神會。據報現時有上百萬名民眾在華府集結，力挺特氏「連任」，當中不少人的標語正是「霍士爛透」。另一方面，Newsmax是一家平均收視率只有數萬戶的小台，但因在大選中嚴守「中立」，迄今仍未承認拜登勝選，贏得特粉們的青睞，主打節目收視率飆升至70萬戶。特朗普帶領支持者由霍士「過檔」，似非異想天開。

事實上，特朗普早就嫌霍士電視台未能為他提供最「貼身」服務。早在去年5月，特朗普就投訴霍士花費大量時間報道民主黨新星、印第安納州南本德市前市長布蒂吉格的市民大會，又狠批該台主播華萊士（即特、拜第一場電視辯論會的主持）對布氏讚譽有加，但自己卻從未獲得對方的美言。

特朗普曾不諱言，希望在美國打造類似中國央視的官方喉舌，但一直只聞樓梯響，如今「退而求其次」打造「私人電視台」，能否如願以償，大家不妨拭目以待。