產評：中美屆終極一戰　企業須主動走位

自疫情爆發以來，中國在防疫及推動經濟復甦成績不俗，再加上近日牽頭成就了全球最大規模的區域自貿協定，更令美國認定這位敵人不易對付，須更精準應對，故無論是現任抑或新任政府，反華力度只會有增無減，全球企業得對中美關係作最壞打算，做最佳準備！

若無意外，美國總統特朗普任期僅餘兩個月，於最後的瘋狂內，必會爭取落實各項反制中國措施。繼更換了國防部長，並宣布對31家被視為與中國軍方有關連的中企施以制裁後，最新又安插了其支持者出任美國商務部高層兩個月，短期內明顯會對中國放狠招。

至於拜登，其言論亦不見得會放輕制華力度，例如中國牽頭15個亞太國家簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）後，拜登便表明須夥盟友聯手抗華，免讓中國話事。由此可以預計拜登上任首要是實現美國重返《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）的主張，以免美國的經貿影響力被擠出亞太地區。

國際貨幣基金組織（IMF）推算，中美經濟在疫下此消彼長，今年中國國內生產總值（GDP）或達美國的七成三，是史上首見，即使上世紀日本泡沫經濟最強勁時，也不能如此追近美國。可以想像美國將更感受到中國威脅，未來只會加緊對付，各界實在要丟掉中美關係能緩和的幻想，無論誰當總統，美國將繼續在貿易、科技和金融等領域打壓中國崛起，預示香港衰落是必然。再者，兩強相爭可能持續10至20年，期間會催生全球經濟「半球化」，即一個地球、兩種制度及體系。

如是者，不論是中美抑或跨國企業，宜做好最壞打算！無疑，企業不能全面撤出中國生產線，否則往後難重返；但另一方面，在美元霸權下，國際業務難避美國聯繫，可見全撤中國或美國市場都不現實，應對之策是做定兩手準備，即既保留中國部分生產線，同時在中國以外地區另覓新基地，即所謂「中國+1」策略。事實上，非獨企業如是，部分亞太區國家當前加入RCEP，也是出於疫後經濟要復甦的考慮，可當一旦美國再出猛招反華，並在國際高喊「非敵即友」的話，某些國家又會看風使舵，話變就變。

就港人較關注的金融戰而言，可以推斷特朗普必然會利用美元霸權攻擊中國金融，是一張截斷「糧草」的王牌，11月前因為大選，不宜搞垮經濟得罪選民，目前反正極有機會在兩個月後「退位」，最好就是發動一場「終極一戰」，留下爛攤子給拜登及民主黨！