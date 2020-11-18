正論：無牌賓館無執法　廢官把關歎慢板

油麻地三無唐樓奪命火，揭示政府監管樓上食肆不力，亦令人想起7年前北角五洲大廈1死24傷的嚴重火警，源於樓上賓館林立，政府一直未有致力監管。為了打擊無牌賓館而修訂《旅館業條例》，拖了7年，姍姍來遲，下月才生效，業界對當局執法成效亦存有戒心。

全港有300多個酒店牌照以及1,700多個賓館牌照，民政事務總署轄下牌照事務處每年卻收到逾千宗無牌賓館投訴。無牌賓館包括大行其道的Airbnb出租民宿網站，其存在蠶食合法賓館甚至酒店的生存空間。牌照處一年只檢控百多宗，缺乏阻嚇力，令到無牌賓館更猖獗。在今年首9個月，網上提供數千間懷疑無牌經營的出租房間，數目驚人，明目張膽公然招客更挑戰現行法規。審計署3年前報告曾批評牌照處執法不力，逾270宗無牌賓館個案，拖延3年以上未有跟進。

出租民宿多位於民居，對居民造成滋擾，灣仔星街有街坊在大廈當眼處及街上張貼告示橫額抗議賓館違反公契，銅鑼灣一幢大廈有持牌賓館14間，亦被指與公契不相符。過往為何會給這些賓館持有牌照，實在耐人尋味，亦反映政府發牌盲目，沒有考慮民生影響。

新修訂條例，加入發牌時需考慮賓館經營的處所是否符合公契，以及徵詢居民的意見，並賦予權力給旅館業監督向法庭申請搜查令，直接進入懷疑經營無牌賓館的處所搜查證據，如網上出租的資料與現場環境證據脗合便可以作出檢控。顯見當局已經知道法律漏洞，收緊灰色地帶，不容許無牌賓館或Airbnb出租房間形式走法律罅經營，頗有亡羊補牢之意。

「補鑊」法例委實來得太遲，對於現有踩界經營者變成騎虎難下，業界指新落成大廈公契多不容許經營賓館，政府想讓賓館自然淘汰，預計收緊法例後逾400間持牌賓館將來不獲續牌，或鋌而走險無牌經營，對其他合法經營者造成打擊。業界以「落草為寇」來形容，恐怕將來更多投身Airbnb來逃避法例規管。Airbnb就像旅館界的Uber，被指搶去了持牌賓館逾半的生意，對申請多年，投放本錢遵守法例規定的營運者十分不公平，業界希望修例可以打擊這些走法律罅的競爭者。

修例要有成效，還需牌照處恒常執法，收到投訴或發現違例便要即時採取行動。別要像以往好整以暇歎慢板，又或者像油麻地大火食環署巡查無牌食肆竟稱無發現，間接令到悲劇發生。沒有執法，空有完善法例亦是無補於事。既然新修訂法例給予牌照處人員更大權力，若果再拖延實在說不過去。當然官字兩個口，從廢官口中經常出現的藉口多多，總之出糧要定時及準時，行動就毋須限時，拖一年半載毫不出奇。

油麻地奪命無情火震驚全城，但能否喚醒僵化冷漠的官僚，實在成為疑問。不少官員像活死人，對民生疾苦毫無感覺，出了事才做騷打公關牌。本報再三提醒樓上吧是計時炸彈，政府仍是繼續置若罔聞，不着手取締，是否又要等搞出人命才來惺惺作態補救呢？