神州觀察：獸醫收賄假檢疫　問題生豬湧市場

內地非洲豬瘟疫情肆虐已久，至今仍未全面受控，這就要求各相關職能機構須盡職盡責，加強做好生豬檢疫、流通等防控把關。然而千防萬防，家賊難防，一些官方獸醫竟然見錢眼開，為不法分子提供假檢疫證明，導致大量問題生豬湧入市場，失職行為勢帶來諸多安全隱患，必須從嚴懲處。

廣西柳州柳城縣法院近日開庭審理一宗涉及生豬檢疫的徇私舞弊案，揭發當地一名畜牧獸醫站站長因收受養殖戶近10萬元人民幣賄賂，居然不作檢疫核查，就為對方發出合格證明，近年間合共發出逾40張，流入市場的生豬超過1,700隻，數量驚人。沒人知道該批生豬當中有多少攜帶了非洲豬瘟病毒，或染有其他病菌，總之都已流通出去，該吃的已經吃下肚，該傳播病毒的也已傳播開去；當然，也不排除所有豬隻都無病無菌，或未造成任何實質損害，但這純屬僥倖心理，否則又何需實施生豬檢疫？

老實說，這種問題從非洲豬瘟爆發之初就已經出現，尤其是首先爆疫的遼寧省，便有不法豬商以區區8,000元人民幣，成功收買內蒙古某市官方獸醫開出假證明，就此將豬瘟傳了過去。這亦印證了堡壘最容易從內部攻破的那句老話，以致類似問題至今仍然頻繁出現，肩負把關重任的官方獸醫又總能輕易被收買，為眾多無良豬商大開方便之門，着實叫人無奈；只是如此一來，非洲豬瘟防控豈非成了一句空話？更有那麽多自己人忙着為自己挖坑埋雷，難怪非洲豬瘟至今亦不能徹底消滅。

事實上，除了不少官方獸醫失職無底線，一些地方政府在疫情監管防範上亦表現敷衍，甚至存在刻意隱瞞現象，譬如河北保定早前有養豬場1.5萬隻生豬暴斃，主動要求當地政府進行檢測確認，卻遲遲不獲對方理會，或是只撲殺不檢疫，此舉則被認為是在盤算國家發放的瘟豬撲殺補貼。說到底，都是私而忘公、誤國害民之舉，種種亂象又廣泛見諸於所有行業監管當中，或令民眾食不安心，或令疫情氾濫成災，或釀成重大安全生產事故，為禍日深。

一個巴掌拍不響，那些行賄公職人員，只顧貪財牟利，全然不顧社會危害及民眾健康安全的黑心養殖戶、豬販子，同樣令人痛恨，及須狠狠打擊。近日四川樂山市地方法院就對4名跨省販賣病豬斂財之人作出宣判，所涉病豬有近500隻，惟最終只被分別判處一年多刑期，明顯偏輕。此外，又有無良肉販或合謀走私凍肉，或被查出家中藏有數百公斤腐臭變質豬肉，打算運往市場出售；一些經官方認證的屠宰場亦可公然接收、處理病死豬，都屬唯利是圖之輩，類似黑心生意亦從病死豬延伸至其他食品、藥品等方面，到處害人。