功夫茶：避政司跌到露底　司底驊龜爬食泥

人要臉，樹要皮。之不過，人不要臉，就天下無敵。可見世上好多嘢係會化嘅，所以古人又話，「與不善人居，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭，亦與之化矣」。呢，提起律政司司長鄭若驊呢個活寶貝，功夫茶就頭痛若裂，皆因一提就如入鮑魚之肆，再浮想起佢霸住毛坑作狀拉矢，頭痛之餘，想唔作嘔都難矣！

嗱！一提起司底驊，一眾街坊肯定唔會諗起人間四月天，浮動嘅畫面只有趴街倫敦街頭、斷手「獨臂神尼」，仲有招牌「反白眼」！仲有佢嘅大寶號「避政司司長」。其實有啲嘢，好似民望啊政績啊，根本唔使乜嘢民調，都估到佢贏硬一條街！

阿哈！最新嘅民望調查，「避政司司長」鄭若驊又脫穎而出啦！最新評分為21.7分，係特首和3司中評分最低嘅一位，繼續「墊司底」，是以「司底驊」又成為佢響噹噹嘅金漆招牌。有學者形容特首及一眾問責高官嘅評分低至「鑊底」，跌無可跌，特別係司底驊同特首一樣，特首求學時期「年年考第一」，嘻，司底驊也不弱雞，只係民望年年倒數第一，差不多先生一定鼓掌：兩個都叻叻豬！

嗱！調查嘅學者指整個施政團隊長期獲得支持率淨值負分，認為政府係一支失敗嘅團隊。阿哥，畫公仔都真係唔使畫出腸噃！做大官、掌大權，人工比歐美首長都高，卻落得6粒字足可以概括：不負責不作為！香港梗係一味空轉淪落喇！講到司底驊嘅民望確實係低處未算低，要數佢罪狀，由佢一上台已其身不正，醜聞不絕：僭建風波、秘撈仲裁涉瞞報、愛人購豪宅及上市公司股權利益又無申報等，誠信可謂早已破產！最經典嘅莫過於佢上任席不暇暖就以「證據不足」放生漢奸黎嘅政治黑金案，要言之，佢一次又一次咁演繹「反中亂港易過骨，愛國愛港就死得」！

嗱！要數佢不負責不作為，都真係一千零一夜都講唔完！最近司底驊嘅不作為，當推其撤控決定一次比一次離譜，一次比一次受爭議，由放生虐殺動物嘅兇嫌到惡貫滿盈一身係罪嘅叛國禍港漢奸黎；再到名不見經傳嘅黑暴小卒；自黑暴以來，警方就事件拘捕逾萬人，律政司不過檢控咗2,000多人，仲要搜證求其，頻頻甩轆，放生暴徒！司底驊明顯德不稱位，能不稱官，靠佢止暴制亂，同攞支水槍打老虎一樣咁好笑！

呢，咪話功夫茶唔提醒，漢奸黎涉刑恐本報記者單案，唔到最後一刻都唔向高院原訟庭提出上訴，依家成兩個月喇，又唔見有何進展，如此一舊四方木，民望有乜辦法唔跌到露底，龜爬食泥！功夫茶只好再嘆一聲，人不要臉，果然天下無敵！