11月15日簽署的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），開啟了國際經貿格局的大變。

一是協定排除了美國，成為區域的協定。美國再不能君臨天下那樣，參與一切，主宰一切。這應該是二次大戰後第一個大區域協議美國沒法參加，政治意義巨大。

二是協定是由東盟發起，能夠成功簽署凸顯東盟的作用及其在國際經貿中的中心地位。東盟再不是亞洲邊陲之地。

三是借助東盟之力，把東盟3個10+1協議合併起來，便把中、日、韓這東亞3大國連接，在多邊協議中達到雙邊協議效果，這也是中、日兩國首次的雙邊經貿協議關係。

四是澳洲、新西蘭加入，顯示了太平洋西岸的經濟大整合。東亞的吸引力大於美國，尤其是澳洲近年政治上靠攏美國，仍然要參加RCEP，經濟因素作用大於政治。澳、紐加入亦同時削弱美國「五眼聯盟」的團結力，澳洲應不敢過於替美國為虎作倀。

五是印度退出，正好重申太平洋與印度洋的區隔，與其大雜燴地擴大組織，卻帶來日後眾多爭端，倒不如縮小範圍，更有利推進區域的政經整合。成功之後，印度早晚回歸。印度在RCEP之外，也會減少它在東南亞與中國的爭執。東南亞歷久為印度勢力影響範圍，印度藉RCEP深度介入東南亞，必然挑起對華的矛盾。少了印度，RCEP經濟不受影響，卻免了政治風險。

有論者以為RCEP代表中國的勝利，在中美貿易戰中卻實在代表中國突破美國的圍堵。但RCEP是各方之力，不是單靠中國。東盟之力應比中國更大，對東盟各國的裨益巨大，亦可突破東盟10國自由貿易區進展緩慢的困境。中日韓都是東盟的主要投資者和貿易夥伴，RCEP排除現有貿易障礙，有助東盟與中日韓3國形成龐大的經濟整合體。把世界工廠，從中國內地擴及東亞、東南亞，鞏固在全球的主宰地位，壓倒美國及歐洲。而當前新冠肺炎疫情裏，RCEP各國均屬低風險區，反映這些國家政府能力與制度的優勝。它們的整合在疫後恢復中更可帶領全球發展，東亞、東南亞的經濟可上一個新的台階。這是歐洲殖民主義之後，亞洲（即使沒有印度）復興壓倒歐洲的時代的開始。300年來的大變，意義不僅在經濟，更在社會政治和文明的大範疇。

RCEP應該是中日韓排除積怨，尋求在共同發展中和解之機，中日早有意合作，RCEP便是最佳平台。至於香港與台灣，在RCEP中得益相反。台灣是被排除在外，政治與經濟都會受損。香港則可借中國之力參與，但具體怎樣參與，需要特區政府努力。