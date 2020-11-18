中國和美國之間的基本矛盾、國運博弈，不會因美國總統換人而消失。可能改變的，是中美兩國執政者對解決這些矛盾和博弈的方法，會因人而異，因形勢變化而異。中美基本矛盾和博弈已經存在多年，北京的方針「一以貫之」，要的是「求同存異」、「合作雙贏」，美方曾經接受北京的方針多年，得到過巨大的好處。

這期間，美方當然也覺得獲利巨大的同時，中國的壯大給它造成了威脅，會動搖其霸主地位。因此，長遠看、算總帳，美國覺得不能接受「合作雙贏」。事實上，資本帝國的治國哲學、商場戰略只崇尚打倒對手，只認為「第一」的地位必須靠壟斷才能夠永久維持，自己的身邊不能有「老二」，只能有被自己踩在腳下的「芸芸眾生」。

這樣的認知，早在特朗普上台之前，老美就有，只不過受到國內外各種條件制約，老美一直優柔寡斷，難下狠手。直到特朗普當政，才全盤推翻接受北京爭取中美「合作雙贏」，要「獨贏」、要「全勝」、要「有我沒你」。

然而，老美這一方針轉變，為時已晚。第一，經濟全球化的格局已經形成，不可逆轉。第二，中國經濟的力量已大到老美用任何手法都不能將其打垮。第三，中國不怕威嚇，不怕承擔損失，中國的巨大市場、全球最完整的產業鏈，可以抵禦任何經濟衝擊，而且建築好了國內、國際「雙循環」的架構，這方面的優勢美國不可及也。

第四，中國在各個領域的科技發展從基礎到成就、到創新力量和驅動模式都已經上了軌道，潛能無限。第五，中國領導體制的堅韌，中國人民團結一致、共禦外侮的民族精神，再次被美國的強權霸凌激發出來，中國人民惹不得會令老美再次碰得頭破血流。過去近4年，這些已讓山姆大叔看到特朗普的方針愚蠢之極，對老美有百害而無一利。

拜登倘若能於明年上台，將會調整方針，從蠻幹到巧幹，從胡來到算計着來，似可預期被迫無奈也。