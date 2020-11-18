中國等15個亞太國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），組成全球最大自貿區，此舉勢必觸動美國的神經。特別是日本、南韓、澳洲和新西蘭這些傳統盟國也加入RCEP，更令老美非常不爽。這些年來美國極力拉攏世界各國，企圖孤立和圍堵中國，結果適得其反，眼見傳統盟國與中國抱團取暖，美國反被排除在外，真是情何以堪。

說到底，國與國之間只有永恒的利益。特朗普治下的美國大搞孤立主義，退群毀約成癮，連《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP）也被棄如敝屣，傳統盟國無所適從，只好另尋出路。尤其是新冠肺炎疫情之下，美國自顧不暇，鞭長莫及，根本無力阻止盟國在經貿方面靠近中國。中國畢竟是全球第二大經濟體和第一貿易大國，而且是最先擺脫疫情恢復經濟增長的國家，吸引力並非目前的美國所能相提並論。

可以見到，歐美備受疫情困擾，經濟疲不能興，導致全球資金出現大挪移，大量湧進亞洲市場尋找機會，最近中港股市一片火熱，與實際經濟表現背道而馳，就是熱錢流入所致。而RCEP正是被視為中國為首的新興市場聯手吸納市場流動性的舉措，美國對此當然不會無動於衷。一旦拜登上台，勢必檢討孤立主義政策，重新拉攏盟國，甚至可能再度啟動TPP，與RCEP分庭抗禮。到時候，日韓澳紐等國將會重新選邊站隊，RCEP也將會面臨真正考驗。須知這些國家向來首鼠兩端，經濟貿易依賴中國，政治外交緊跟美國，壓根兒靠不住。

在中美對抗愈演愈烈之下，RCEP的簽署並不是問題的結束，反而可能是另一場博弈的開始。中方希望悶聲發大財，奈何樹欲靜而風不止，美方必然繼續施壓，更大的衝突也許還在後頭。香港作為細小的經濟體，夾在兩強中間身不由己，唯一選擇就是與內地融合，但願能從RCEP得到一點殘羹冷炙。