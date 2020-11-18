周日在油麻地廣東道「三無」唐樓發生的奪命火災，現場為一間樓上無牌經營的尼泊爾餐廳，雖然法例明文規定對餐廳的要求，例如須有指定寬度的走火樓梯，樓上餐廳更要設有兩個門口，可從後門逃生，但不少大廈間隔未能做到，所以開在唐樓內的餐廳很多都是無牌經營，本身大廈有無消防設施已經成疑，再加上人流出出入入，一旦起火，便會像今次事件般成為災難。

港府對樓上食肆酒吧採取放任態度，隻眼開隻眼閉，像肇事餐廳去年曾被舉報無牌經營，食環署巡查竟然說沒有發現，間接害死人。政府對樓上吧非常縱容，懶理無牌經營或黑幫操控，演變成罪惡溫床及火警陷阱。之前本報記者直擊有樓上酒吧漠視禁令賣酒，走火通道滿布雜物，遇火警隨時一鑊熟。雖然現時由酒牌局負責審批發牌，並諮詢多個政府部門，但部門各自為政，缺乏協調，監管及巡查不足。

警方日前連冚元朗兩間樓上無牌吧，又揭發尖沙咀有黑幫和勝和操控樓上吧違規經營，合共逾230名客人，涉違反禁聚令，並且有多名未成年人士聚集。樓上吧無王管，烏煙瘴氣，自然會滋生罪惡，毒品交易也司空見慣。

樓上無牌吧租平成本低，而在地舖經營的酒吧要交貴租，受嚴格規管，又經常被政府當作代罪羔羊，疫情稍有變化便手起刀落拿來祭旗。早前延長酒吧營業時間至凌晨二時，放寬每枱人數，但近日疫情有反彈迹象，立即將酒吧營業時間縮短至午夜12時前，每枱人數收緊至兩人。12月聖誕至新年是黃金檔期，為每年最賺錢時候，若錯過了便損失慘重。政府動輒開刀，酒吧業流血不止，預計將會有不少行家撐不住須倒閉。當局應該保障酒吧業，首先要取締無牌樓上吧，亦要停止發牌給樓上吧，顧客才會光顧地舖，較為安全，免得尋樂會樂極生悲。