特朗普性格乖張，說話不顧後果，反制度反科學，本來這類人受美國精英階層中的政界排斥，目為非我族類，但特氏上次參加大選時，卻爭取到不少保守派支持。我便聽過不少美國選民說，他們早已厭倦傳統政客那種講一套做一套的虛偽修辭，寧願投票給這個說話不經修飾自以為是的另類候選人，因為他起碼誠實，沒有用謊言來欺騙選民。特氏當上總統後是否誠實，不以謊言遮掩他的無能，大家有目共睹，這裏不打算深入討論。

特朗普在美國的擁躉基本上有下列特徵：白人、藍領或從事農業工作、教育程度相對較低、政治取向屬共和黨的保守派、白人至上種族主義者、傾向訴諸暴力。這些支持者的特色，其實與近10多年來全世界的右翼極端主義回潮甚為類似。

但是香港的特朗普擁躉看來不一定符合美國的特色。看香港網上一些政治KOL，發覺他們雖然在美國大選時積極為特朗普站隊，不住為特氏贏得大選喊話，但這些KOL的跟隨者之中，不乏把自己歸類為「和理非」，而香港這群和理非的特點，是教育程度較高、政治取向屬於自由主義、主張開放、排斥暴力。如果把這班人放到美國的政治光譜上，他們應該反對特朗普，是民主黨的忠實支持者。不過，在這幾年發生的社會衝突事件之中，被煽動起來，坐言起行，上街當上前線的一班，主要成員或是學生，佔了相當多是思想未成熟、實際上沒有具體利益的中學生，衝動勇武，容易被人左右；另一班則是教育程度較低、從事非技術工作、相信種族主義、有嚴重暴力傾向。這班前線分子剛巧又類似美國的特朗普擁躉。

我指出的香港社會衝突前線人員特點，主要是看被拘捕控告上法庭的一群，他們之中在過去一些社會事件如反水貨、反內地人的群眾集會中，充分表現排斥內地遊客和新移民的傾向。另外，看看因暴動、堵路、暴力攻擊警察或政見不同人士被提控的被告，除了學生，佔大多數的是失業人士、地盤工人、廚師或臨時兼職工人，職業是高級專業人士的，記憶中一個也沒有。另一有趣現象是，不少被告最後都以有智力問題或無法控制個人情緒和行為，請求法官輕判。

看黃色社交媒體上對美國大選的一面倒捧特朗普言論，香港的反對派力量其實是兩類人，一類是政治取向比較自由主義和開放，另一類是極端種族主義暴力傾向的保守派，因為抗拒中國中央政府和反特區政府，兩類人被強行扭捏成一塊。其實他們政治取向各異，長遠來說並無合作基礎，他們口中的「永不割席」只是權衡下的口號。