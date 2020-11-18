澳門政府宣布明年繼續全民派錢，人人有份，皆大歡喜。其實，澳門的疫情雖然早就受控，但作為最主要收入來源的博彩業和旅遊業依然受到重創，但人家政府並無自怨自艾，更沒有一味哭窮，反而堅定地與市民共度時艱，不吝開倉派錢。反觀一橋之隔的香港，特區政府天天喊窮，別說全民派錢可一不可再，就連保就業計劃都急急閂水喉，講明不會推出第3期，民不聊生的狀況肯定更加惡化。

截至9月，本港失業率達到6.4%，為16年來新高。有工會發表就業狀況及求職信心指數調查結果，逾千名受訪者中，多達65%被裁員、減薪或被迫停工等，更有三成指現時零收入。政府的保就業計劃將於本月底完結，有逾兩成人估計自己即將失業，情況非常嚴峻。但看一看我們的高官，照樣吃香喝辣，高床軟枕，完全沒有半點憂慮之情，有高官甚至在油麻地奪命大火期間，在網上分享自己到名店吃糖水的相片，心情之暢快可想而知，跟普羅市民仿似活在兩個平行世界。到底他們知道何謂民間疾苦嗎？

香港之所以淪落至此，歸根究柢乃庸官無能。去年黑暴一役，高官不是龜縮就是跪低，以至這場暴亂一拖逾年，撕裂社會，重創百業；接着又到新冠肺炎疫情爆發，港府防疫抗疫毫無章法，漏洞百出，病毒纏綿香港就快一年，不但未能平息，第4波疫情又至，港府猶在拖拖拉拉，不見從源頭堵塞漏洞，一味搵市民和食肆開刀，全民強制檢測直到今天依然不肯推行，反映庸官毫無管治意志，抗疫一味避難怕事，寧願犧牲人命和經濟也不願好好作為。

一葉知秋。過去食環署的年宵攤檔例必爭崩頭，現在卻是另一番光景，繼去年取消乾貨攤檔後，今年競投冷淡，大部分只以底價成交。

年關將至，冬天難捱，眼看澳門人笑着抗疫，香港人只能嘆句：生為港人，何其不幸！