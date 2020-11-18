京港政府意欲重新抖擻，對特區的管治幾面拉弓，弄得政界、新聞界、教育界的犯事者人人自危。好些「黃絲」如喪考妣，就連塵封箱底20多年的《財富》雜誌也挖出來，說其中一期曾預言了「香港之死」，如今果不其然云云。

就算特區的管治收束得再緊，充其量也不過是走上新加坡之路，我想問，新加坡死了沒有？獅城不但沒死，而且在不少政經、民生排行榜上位列世界第一。黃絲群喜歡危言聳聽，說香港不再自由，外資會紛紛撤走，外國人將不敢再踏足特區。但那是真的嗎？慢說新加坡遍地洋人，即使是上海，長駐當地的歐美人士難道還少？去年，我曾到上海盤桓了幾天，有一次走進當地一家意大利高級餐館，裏面的顧客幾乎全是洋人，讓我險些兒以為自己是身在大洋彼岸。

今日的特區政府痛定思痛，改弦更張，管治從嚴，短期內肯定有部分港人、外國人不忿，會離香江而去。但不打緊，去者自去，留者自留，說不定去後又會回流，鐵打的城市，流水的人口，一切都不必強求。所謂「心安樂處，便是身安樂處」，黃絲最大的問題是思緒紊亂、心中無主，他們以為只是跟共產黨和特區班子過不去，其實他們是在跟整個世界過不去。

去年的黃絲群圍爐取暖，聲稱「不割席、不分化」，又緊抱美國體制的大腿，說美利堅是世界民主的典範。但你知道近月來，激進黃絲攻擊得最激烈的是哪些人嗎？早陣子，是嘗試留守立法會的泛民主派議員；近日，則是很大機會入主白宮的民主黨拜登團隊。號稱不分化，卻分化了；曾經極力吹捧的美國體制，如今又說不可靠了。香港黃絲即使他朝移居歐美，去到之後一樣會窩裏鬥；看西方模式，一樣會覺得大失所望。他們的問題是心魔作祟，看甚麼都不順眼，這樣的人只會害苦自己，實在是可堪憐憫！