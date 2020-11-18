「為官一任，就要造福一方；手握公權，就要為民辦事。」要為民辦事，就不是隨口噏當秘笈，而是要有擔當和責任感。呢，每逢發生大鑊嘢，香港特區政府就會走出來假惺惺補鑊，說要如何如何，可是風波過後，好了傷疤忘了痛，依然故我，好官我自為之；到又發生大鑊嘢，就重複再來一次如何如何！你話埋喺城市嘅潛藏「炸彈」，點會唔爆完一個又一個吖！

呢，舊區油麻地廣東道唐樓日前一場煉獄火，奪去多條人命，揭發舊區隱形炸彈處處！事件亦涉及至少3個部門：消防處、民政事務總署、食環署監管不力！人命關天，有啲嘢係唔可以得過且過、拖得就拖！涉及奪命火嘅唐樓，乃無業主立案法團、無任何形式嘅居民組織及無聘用物業管理公司嘅「三無大廈」，通常呢啲三無大廈都係無任何消防系統，而且後樓梯等走火通道必多雜物，甚至堆滿易燃物品。

今趟奪命火唐樓嘅樓齡接近70年，消防設備唔使問阿貴，都係得個吉，即使有防煙門，都一定有缺失，即係廢！而根據紀錄，呢幢唐樓並無任何有效食物業牌照，而去年4月食環署曾經接獲一宗投訴，指該處所懷疑經營無牌食肆，並派員到現場跟進調查，惟當時未有發現，及後再沒有接獲相關投訴，食環署人員就此不了了之！當然，呢啲都係事後孔明，之不過，呢啲舊區，有關人員係唔係應該周不時巡查吓？尤其是被投訴過嘅單位，理應多點跟進，起碼半年都去一次喇！

民政事務總署表示，截至今年10月，本港約有5,000幢三無大廈，分布各區。據悉，肇事唐樓曾4度遭屋宇署釘契，今次出事喇，有關部門是否應該深入調查吓？這場奪命大火，反映民政總署喺舊區欠缺宣傳防火意識，尤其係不設少數族裔翻譯，更為人詬病，事關呢啲舊區住咗唔少少數族裔。今後亡羊補牢，各部門記得要做實事，切勿又吹水唔抹嘴！