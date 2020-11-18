人口老化是世界大趨勢，但老化的人口大國卻是一個痛苦的包袱。當今世上人口老化最嚴重的國家是日本，但下一個接棒國家卻可能是中國。近日，國家有關部門公布了中國人口趨勢，預計到2035年時，中國60歲以上的人口將達到4億，約佔人口總數的28%。中國人才剛過了小康門檻，卻極可能在未富的情況下已先老去，也就是說，中國可能在短短20年內，先失去人口紅利，繼而墮進「老化陷阱」，成為又窮又老的國度。

中國是人口大國，一旦人口失衡，其災難性亦比一般小國更嚴重。按國家統計數據，去年60歲以上的中國人口超過2.5億，佔全部人口的18.1%；預計到2035年，中國60歲以上人口的比率會激增至佔近三成，佔比幾乎增加一倍，社會養老成本巨大。

中國人口政策早已失衡，而且已無法扭轉失衡的困局，從一胎政策到國家衞健委幾年前逐步取消家庭生育限制，邁向推銷「二胎政策」，內地生育政策就沒有正常過。結果放寬生育措施實行幾年，二胎卻沒能成為中國家庭的新常態，大部分新興家庭不但不敢想二胎，甚至連一胎亦在減少，主要原因是生育要拚經濟實力，中國新一代自顧尚且不暇，生育自然亦在減少。

中國的下一站，可能是今天的日本！日本現有人口1.26億，近三成年屆65歲或以上，也就是說，今天日本人口結構比例正是2035年的中國寫照。不過，中國的問題會比日本嚴重得多。日本即使有近三成人口是長者，總人數亦只有3,500萬左右。但若是中國的話，老年人口卻會高達4億，等於日本人口的逾3倍，會造成多沉重的社會壓力，想想已令人心驚。

中國可能在國民還沒有達到平均富裕程度的時候，便先要面對人口老化的大炸彈，而這個炸彈如果無法拆除，中國的崛起之路也問題不少。