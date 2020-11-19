正論：香江幸有人才出　一哥撐起半邊天

往事不堪回首，未來依然可期。經歷過暴力橫行、暗無天日的一年，香港局勢終於相對平靜下來，這固然因為《港區國安法》推出後有一定的震懾力，但同樣得力於本港紀律部隊緊守崗位，以血肉之軀挺身而出止暴制亂，尤以警務處處長鄧炳強堅決撥亂反正，果斷執法，終於為失序的社會帶來改變的曙光。趁着上任一周年，一哥回想過去展望將來，儘管仍然挑戰重重，但深信只要心有所信，堅持到底，香港人以至警隊仍然可以關關難過關關過，撥開雲霧見青天。

去年今日，香港社會一片混亂，不僅打砸堵燒無日無之，汽油彈滿天飛，外部勢力更是張牙舞爪，整個城市陷入末世瘋狂，市民看不見出路。就在這一日，在警隊服務逾三十年的鄧炳強臨危受命，接替盧偉聰出任警務處處長一職，他跟前任的風格截然不同，指揮果斷，事必躬親，經常走到最前線指揮策劃和激勵士氣，而且口才出眾，有理有節，警隊低迷的士氣因新一哥而大振，市民對走出黑暗前路終於重燃希望。

可以毫不誇張地說，鄧炳強上任是黑暴由盛而衰的分水嶺。甫上任，第一個考驗就是理大之戰。暴徒佔據理大校園以堵路縱火手段封鎖紅隧，更將校園當成汽油彈「練靶場」，晚晚火光熊熊，更有警方裝甲車被焚燒，但鄧炳強一一沉着應對，扭轉前任畏首畏尾的做法，剛柔並濟，主動出擊；一方面採取圍捕策略，將理大暴徒重重圍困，另一方面對自動投降者作柔性處理，只登記不拘捕，大打心理戰，多日後終於成功奪回理大控制權。其指揮若定令人印象深刻，也讓暴徒和幕後黑手清楚知道，他們碰到了一個不好纏的對手了！經此一役，黑暴勢力受到重創。

可以看見，自鄧炳強上任後，涉及反修例黑暴的罪案如非法集會、縱火等均大幅減少，以去年7月至今年2月的8個月，與今年3月至10月的8個月比較，相關罪行銳減五成，相關投訴勁跌八成，襲擊商舖同樣大跌八成，警方使用催淚煙更減少了近乎100%，打爛交通燈和港鐵設施絕無僅有，證明警方止暴制亂收到成效，難怪有市民稱譽一哥為罪惡剋星。對此，鄧炳強不敢邀功，他認為這是所有同袍的功勞，是警隊以血肉之軀不畏艱險維護治安的成果，同時相信社會走到這一步，大部分市民開始厭惡暴力，在警方嚴正執法下，終於令想犯法的人卻步。

局勢甫喘定，鄧炳強即主動走入社區，不放過任何一個機會為警隊「洗冤」。這樣說絕非誇張，只要看過他出席各區區議會「舌戰群丑」，令鼠輩相形見絀，何謂真金不怕洪爐火，有目共睹。他不怕惡言詆毀，「太子站打死人」、「新屋嶺性侵」等聳人聽聞的謊言謠言讒言，在其情理兼備、不卑不亢的駁斥和澄清下不攻自破；他又主動出擊揪出造謠黑手，繩之以法，可見一哥視警隊聲譽為重中之重，個人榮辱根本不重要。

然而，鐵漢也有難過時。他坦言最難受是同袍和他們的家人慘遭起底，連警員結婚也遭人踩場騷擾，認為警方執法是本着公義，批評有人毫無道德底線。幸好，在一哥強政勵治下，起底之風漸息，社會逐漸回復平靜，足證邪不勝正。

當然，反修例黑暴一役，凸顯香港局勢複雜，一時的平靜不代表永遠的平靜，一哥不敢掉以輕心，更憂慮因為調配大量警力打擊黑暴，難免顧此失彼，令其他罪案增加。今年首10個月，本港整體罪案較去年同期上升逾一成六，當中因為疫情關係，騙案較去年勁升逾九成四，相關的口罩騙案應運而生；而經濟不景更令劫案、爆竊案等顯著上升，單是金舖及錶行劫案，由去年的6宗倍增至今年的12宗，治安危機絕對不能小覷。特別是涉及南亞兵團的罪案有增無減，日前尖沙咀重慶大廈發生印度幫刑毀傷人案，反映了假難民亂港的冰山一角。樓上吧同樣藏污納垢，衍生的黑幫、毒品等相關罪案層出不窮，這些都是警方必須克服的挑戰。一哥揚言絕不姑息，將會投放更多資源打擊罪案，務求讓香港重振安全城市之名。另一方面，警隊亦會加強招聘人手，不拘一格，由招募大專畢業生，改為招募有社會工作經驗人士。

所謂英雄所見略同。「心有所信，方能行遠」是國家領導人今年給復旦大學年輕黨員的回信主題，激勵他們堅定信念，矢志奮鬥，不忘初心，牢記使命，原來這句金句也是一哥的座右銘。的確，警隊在這一年可謂歷盡艱辛，這支被譽為全亞洲最佳的執法隊伍，竟在一夕之間突然變成別有用心者口中的「黑警」，受盡部分市民指罵，甚至已有多名警員遇襲受傷，惡劣環境前所未見。一哥以此寄語同袍，同時也是提醒自己，必須保持初心，牢記使命，堅定信念，最後一定能走出困局，行得很遠。

這何嘗不適用於香港？在疫情打擊、經濟低迷的當下，很多人感到前路茫茫，憂心忡忡，整個社會灰濛濛一片。但只要香港人堅定信念，深信明天會更好，不再內鬥內耗，團結一致迎難而上，再難的難關始終都會跨過。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。香港人，路就在前方！