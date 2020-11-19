功夫茶：翻新公廁歎慢板　衞生防疫懶懶閒

大日子吖大日子！地上有金執咩？今日係「世界廁所日」啫，阿哥，有邊個唔需要日日去廁所？大便暢通，身心輕鬆，你話世界廁所日係唔係大日子吖？功夫茶忽然想起一首打油詩：人生自古誰無屎，誰說拉屎不用紙？如果你都不用紙，除非你都用手指。嗱！咁又未必，如果公廁都能有日式嘅水洗屁股善後服務，誰說拉屎要用紙？

真係想創你個心！聯合國之所以有世界廁所日，主要提醒大家注意廁所及公共環境衞生；呢，香港亦有機構每年都會喺18區檢視全港公廁水平，報告其營運情況，並公布年度最佳公廁。千祈唔好以為「乜咁無聊㗎」，其實呢個機構間接督促政府要注意廁所文化及公共衞生。

該機構今年巡查咗全港300多個公廁，人有三急見個公廁即使邋遢啲，都係要去㗎！而佢哋為調查即使聞臭都要捐窿捐罅，其情可佩！機構發現政府去年財政預算案撥出6億個大洋翻新及改建公廁工程緩慢，鬼咩！廢官怠政成癖，筆錢由公布撥出拖咗近5個月都冇下文，有乜辦法唔影響公廁翻新及改建工程喎！機構又發現唔少踎廁被關閉，原因係無廁板，疫情嚴峻下，沖廁恐播菌。阿哥！呢啲咪叫托杉唔識轉膊囉！喂，喺踎廁上加裝塊廁板有幾難呢？你估喺金字塔上豎雞蛋咩？機構指出關閉踎廁嘅多係由康文署管理嘅公廁，其他嘅則如常開放，反映各自為政，促政府設「公共廁所署」，統一管理免紊亂。之不過，呢個「廁所署長」邊個做呢？哈哈哈，都幾費思量。

此外，機構亦提到有必要改善男女廁所比例，以改善女廁「排長龍」問題，建議政府將男女廁比例，由現時嘅1比2增至1比3，並引入女性尿兜。

值得一提嘅係得到金獎嘅荃灣多層停車場大廈公廁，點解？話說得獎公廁原先臭傳千里，如非急到頂唔順都情願做「忍者」，經翻新後，引入空氣監察系統和全自動洗手、梘液、乾手三合一設備，改善地上濕𣲷𣲷情況！各位街坊，係唔係好勵志呢？可見事在人為，只要具務實精神，而唔係「避政司司長」鄭若驊「睫在眼前猶不見」嘅懶政成風，天下事無不可為也！

講到呢度，功夫茶不得不提，只有一個金獎公廁係冇辦法徹底改善公共衞生㗎！依家仲有大把公廁仍未達標，加上食環署滅鼠無方，廢官防疫無道，搞到香港鼠患疫情齊發，不知伊於胡底！嚟緊又有冬季流感來勢洶洶，上呼吸道感染爆完又爆，一個二個高官唔該擼起衣袖做實事，咪成日斷乜估冇痛苦，自己快樂全民痛苦至得㗎！