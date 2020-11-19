世界視線：復甦基金遇阻滯　歐盟矛盾再浮面

歐盟日前在比利時首都布魯塞爾召開會議，就2021年至2027年度的1.8萬億歐元預算案投票，其中匈牙利和波蘭反對將「法治要求」與獲取補貼掛鈎，意味着其中7,500億歐元的疫情復甦基金或將受阻。歐洲目前正深陷新冠肺炎第二波疫情，不少國家的經濟亟待復甦基金的及時雨救濟。

事實上，今次這場世紀疫情，再次撕破歐盟成員國之間表面的團結，例如受疫情打擊最厲害、也是經濟表現最差的成員國之一意大利，就曾指摘德國、荷蘭等「富親戚」見死不救，總理孔特更曾揚言，若歐盟未能處理好疫情挑戰，將失去存在的意義。可見疫情復甦基金不僅涉及經濟層面，政治意義同樣不容低估。

值得注意的是，歐盟要通過預算案，必須獲27個成員國一致支持，而匈牙利和波蘭均是歐盟的主要受惠國，單是在2018年，匈牙利便從歐盟獲得750億歐元資金，約佔該國GDP的5%；同年波蘭則獲得190億歐元，約相當於GDP的3.5%。可以毫不誇張地說，兩國為了「法治要求」這一條款動用否決權，已有點不惜「攬炒」的味道。

波、匈兩國多次被德、法等歐盟成員國指控「違反歐盟民主法治精神」，包括壓制傳媒、學者、非政府組織和人權團體等，甚至一度威脅要剝奪兩國的投票權，然而波、匈態度強硬，兩國早前表示，有意成立一個聯合機構，重新審視並評估所有歐盟成員國的法治情況，實行以彼之道還施彼身。

匈牙利、波蘭跟歐盟的齟齬，凸顯後者發展的根本難題，那就是如何在「集權」和成員國的自主權之間取得平衡。站在德、法等國的角度，讓匈、波自行其是，歐盟將淪為無牙老虎，很難再以「民主共同體」的形象行走江湖；但正如波蘭司法部長所說，預算案中「法治要求」的條文，無異於「制度上的、政治上的奴役」，是對該國主權的根本限制。可以預期，只要歐盟仍然是邦聯制的組織，類似的矛盾將難以調和，從這個角度看，英國主動脫歐，或許是更負責任的表現。