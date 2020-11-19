產評：美國放水變禍水　傾倒全球時候到

全球最大經濟體美國正面對疫情反彈及內政動盪雙重打擊，雖然聯儲局積極維持超低利率及寬鬆的市場流動性，以保持經濟穩定，卻將殭屍企業數量推至歷史高位，當中不乏著名巨企，數以百萬計就業機會掌握在沒有償債能力的企業手中，可謂弱不禁風。然而，美國內部未能團結解決經濟問題，反而發窮惡打壓中國崛起，企圖照辦煮碗複製上世紀日本案例，藉國際衝突甚至戰爭來轉移內部矛盾，乘亂求翻盤。如是者，無論是個人抑或企業，不得不考慮「現金為王」！

所謂「殭屍企業」，泛指已半停運甚至已停運、連年虧損、資不抵債，靠政府補貼和銀行信貸維持「債冚債」式生存和有限度營運的企業。相關公司愈多，就愈會綁架經濟，因政府或央行若「斷水」，就業連帶經濟便會宣告崩潰；惟若繼續印銀紙支持這些了無生氣的公司，只會捲入泥足深陷的惡性循環。

自特朗普就任美國總統以來，經歷了中美貿易戰和今年的世紀疫情，經濟底子差上加差，不少曾在國際上呼風喚雨的美國巨企，如今都處於入不敷支、債務膨脹的困境。有統計顯示，在美國3,000家最大型的上市企業當中，近兩成已墮入殭屍企業行列，合計債務總額超過1.36萬億美元，超過2008年金融海嘯高峰期逾倍，意味今次危機有過之而無不及，爆煲只是時間問題。

究其原因，就是疫下美國經濟出現極端風險，聯儲局除了維持超低息，還狂印銀紙買入企業債券，力圖避免大量企業破產，令經濟陷入大蕭條。可第四季以來疫情反彈，刺激經濟方案至今無影，導致「殭屍隊伍」不斷壯大、愈大就愈惡搞、愈惡搞就愈不能倒！大量資金流入這些無底深潭之中而變成「死水」，經濟只會無法重納正常周期。

誠然，近半年美元積弱，正好反映上述問題之嚴峻！面對瘟疫不散，政治家與聯儲局皆沒有扭轉頹勢的魔術棒。歷史上，要轉移內部死結和經濟困局的最慣常伎倆就是鼓吹民族主義，挑起國際衝突甚至戰爭，將槍頭對外，以戰爭期間龐大消耗與戰後建設換來新需求和職位，盤活經濟，推倒重來。

一手推動美國債台高築的特朗普，必定深明形勢異常嚴峻，「禍水外引」將是他任內最後「大型工程」！洞悉先機並掌握較多資訊的企業家，無不在加緊調整投資組合，全力套現避險，惟有想方設法保留實力，才有望劫後重生，把握財富大挪移契機。