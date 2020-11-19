神州觀察：司法腐敗造冤獄　止步國賠難治本

在過去很長一段時期，內地司法腐敗問題可謂十分糟糕，辦案人員以嚴刑逼供屈打成招，公檢法同聲同氣炮製冤假錯案都是平常之事。當局近年為彰顯司法進步及依法治國精神，有意致力於推動冤獄平反糾錯工作，並成功令一批冤獄受害者為世人記取，然而無奈的是，這些冤案最終多是止步於國家賠償，卻鮮有對冤獄製造者進行追責，明顯還是有違公平正義，及難阻冤獄再生，可見這方面若無突破，仍難稱司法進步。

雲南省紅河州近日再有冤獄受害者向政府提出逾1,100萬元的巨額國賠，而其蒙冤時間更長達26年5個月，僅次於早前的「最長冤獄」、江西男子張玉環。該名何姓男子當年被指用炸藥炸死一名男性同鄉，而遭法院判囚終身，惟又是在審訊期間遭受毆打、罰跪、木棍壓腿等長時間酷刑折磨之後，被迫作出有罪供述，直至數月前方被以「事實不清、證據不足」為由改判無罪。

和其他冤獄受害者相比，何男的國賠要求並不算過分，甚至有些「偏低」，至少與張玉環相較而言，二人冤獄時長不過數月之差，但張玉環當時提出的國賠金額達2,200多萬元，二者呈倍數之差，卻不知是何緣由；若再按提請金額與實際獲賠的一般「兌現率」來看，何男最終所得亦將與張玉環的「最高國賠」金額相去甚遠。當然，屆時就算對所得不甚滿意，亦非再無周旋餘地，像山東臨沂市蒙冤14年的張志超就表示會就國賠金額與政府「再協商」，問題是，當局制訂的冤獄賠償標準本就苛刻，任受害者再怎樣磨破嘴皮，到頭來只怕仍難遂願。

再者，究竟多少賠償才能抵得上冤獄帶來的傷害？才能換回受害者失去的青春與自由？試想現實中又有幾人願意為幾百萬元賠償款而去坐冤獄、受酷刑？倒是一樁樁冤獄製造起來十分容易，一個個執法公安竟可如土匪一般大施酷刑，監獄竟然與「白公館渣滓洞」無異，何其荒唐。

至於公檢法的相互制衡監督功能亦完全失效，進而互相串通、聯手踐踏司法精神，多年來成全了多少冤獄，只怕連他們自己也說不清楚；所謂冤有頭債有主，既然冤獄是他們製造出來的，相關經濟賠償便需由他們負責，而非慷國民之慨。

更重要的是，身為司法人員，枉法徇私就是知法犯法，尤其需要嚴懲，冤案平反糾錯不應只是賠錢了事，該追責的就得追責，這是眾多冤獄受害者的心聲，亦是保障實現司法公平正義之必須，否則一切又將淪為表面工夫，無法讓人看到真正的司法進步。冤獄追責又可令更多手握司法權柄之人知所敬畏，明白枉法必須面臨嚴重後果，才能更有效防範司法腐敗。