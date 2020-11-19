「一國兩制」框架下，香港回歸20多年，反對派的表現極為惡劣，一直逢中必反、為反而反，最終自掘墳墓。今後怎麼辦？他們要想再從政，只能根本上改弦更張，不再逢中必反、為反而反，當一個所謂的「忠誠反對派」，也即要當「忠於國家」、監督香江府衙施政的反對派。

如果朝廷還實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的話，那是需要這樣的反對派的，其發展空間仍然很大，甚至今後所有立法會議員都有可能成為這樣的反對派，此因現行制度下的立法會要起的作用就是監督、把關政府施政。到時，所謂建制派和反對派的區別自然消弭，香港立法會就會成為一個正常的、有正面功能的議會，而不是像以往似的幹盡癱瘓香港管治、挑戰「一國」、破壞「一國兩制」的壞事。

如果他們不改邪歸正，把自己變成「忠誠反對派」參與立法會的選舉和履行責任，那麼香港的立法會就真的有可能在清一色下「人大化」、「橡皮圖章化」。而這樣的議會不是「一國兩制」框架下所需要的，不是朝廷希望看到的，更不是港人想要的，至少目前情況如此。

當然，今後怎樣，還要看立法會「正常之後」如何運作，如果效率太低、走向激進、民粹惡風狂吹、嚴重阻礙「行政主導」、影響香港的管治和融入國家發展大局，那麼不要說立法會的結構和功能需要調整，「一國兩制、港人治港、高度自治」都會重新審視和塑造。

總之，今後香港的行政、立法、司法的制度、功能、相互關係和人事是何模樣，取決於是否有利於香港的長期繁榮穩定，取決於能否很好的納入國家治理體系，是否有利於「中華民族的偉大復興」。這個大趨勢、大格局決定了香港的一切。

以目前的轉變要求而論，反對派有反對派的問題，建制派也有建制派的問題。過去20多年，建制派的表現也很不怎麼樣，如不改善，「忠誠反對派」出現了，現有的這幫「建制大仙」很快會被打敗，不信走着瞧。