新冠肺炎疫情之下，中美經濟此長彼消，距離進一步縮窄。國際貨幣基金組織推算今年中國GDP總量將達到美國的73%，這是甚麼概念呢？上世紀日本經濟達到巔峰時，其GDP總量約等於美國的71%，成為百年來首個與美國GDP最接近的國家，結果大家都知道了，日本被美國以一紙《廣場協議》廢了武功，至今依然無法翻身。現在輪到中國，其經濟體積和發展勢頭都遠勝當年的日本，老美豈能不倍感焦慮，又豈能不全力打壓。

根據修昔底德陷阱理論，一個新崛起大國必然會挑戰現有大國，現有大國也必然會回應這種威脅，使戰爭變得不可避免。這個古老理論也許未必適用於現代，但可以肯定的是，隨着中國不斷崛起，美國加緊遏制，雙方博弈勢必愈演愈烈。有美國媒體透露，特朗普將在最後兩個月任期內專門針對中國出狠招，包括貿易、科技、金融，甚至就疫情索賠等等。顯而易見，他無非想通過「終極一戰」製造爛攤子，即使白宮更換主人，也無法收拾殘局，中美關係只能繼續朝着惡化的方向發展。

尤其是中國聯合亞太國家組成全球最大自貿區，美國被排除在外，更加深了老美的疑慮。拜登聲稱將與盟友強化合作，主導貿易和投資規則，以對抗中國。這顯然有別於特朗普的孤立主義，中國將更難應對。當然，如今的中國畢竟不是過去的日本，也不是過去的蘇聯，只要自己不犯顛覆性的錯誤，就不可能被輕易擊倒。反而美國本身問題多多，力不從心，可以用來打壓中國的招數已經不多了。

面對百年未有之大變局，中國固然嚴陣以待，其他國家也正靜觀其變。新加坡總理李顯龍在談到美國企圖拉攏盟友對抗中國時，指出「沒有多少國家願意加入一個會排除其他國家的聯盟，尤其是一個沒有中國的聯盟」。這正是許多國家的態度和立場，只想左右逢源，不想選邊站隊。