要說香港特區政府推行政策離地，例子俯拾皆是。就拿最新推出的「安心出行」應用程式，大家認識的人有幾多有安裝？單是私隱問題已經惹人質疑，成效亦未可樂觀，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，程式至少要有一半港人安裝才有效，呼籲政府帶頭鼓勵公務員安裝，並強制要求進入政府場地的市民掃描二維碼。要達到一半港人裝設？這簡直是天方夜譚，自己政府公務員都未必肯就範，問問各位司長局長手機有沒有這個程式？幾可預計，這將會是又一次失敗、乏人問津及浪費資源的政府程式。

同一時間，政府推行「回港易」接受預約，合資格的預約人士下周一起從廣東省或澳門返港可以免去14天強制檢疫隔離；不得不提，這是單向免檢疫計劃，港人到內地還是要14天隔離，所以會否反應踴躍還是未知之數，預計首兩星期疏導滯留內地的港人，之後人數會大幅減少。

即使成效還未見，港府已經想擴大計劃，又是單方面下月放寬從廣東省或澳門來港的內地人豁免14天強制檢疫，據稱希望年底前擴大至其他內地省市。各界紛紛潑冷水，指港府熱臉貼人冷屁股，內地人未必領情，來港旅遊後，回家要隔離，倒不如去其他內地省市觀光，地大物博，有更多更美麗的風光，香港購物消費三數天，對比14天隔離，絕對不划算。而且自從去年爆發示威暴潮，內地人成為針對目標，之後本地疫情肆虐反反覆覆，在不少同胞眼中，香港已成為不受歡迎的城市，請也未必來，港府想藉免檢疫招內地客來救市，未免太過樂觀了。

其實港人最想還是返內地免檢疫，但消息指要等到香港確診數字「清零」後，方有希望。如今幾乎日日有確診，源頭不明個案亦經常出現，零確診遙不可及。商戶別要對新檢疫政策有太大期望，信特區政府一成，恐怕輸足九成。