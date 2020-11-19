新冠肺炎疫情凌厲期間，全港學校停課，一位小學教師通過網上教學，用視頻教小學二年級學生鴉片戰爭歷史，指英國發動鴉片戰爭的原因是要幫助中國人民消滅吸食鴉片的行為，視頻播出後，被家長錄影傳播開去，引起全城譴責聲討。有關教師先是被學校停止續約，最近更被教育局取消註冊。教育局指出，該老師指英國是「為了消滅中國內的鴉片而發動鴉片戰爭」及古人為「防止動物絕種」而研發紙張，都是胡言亂語，沒有根據，顯示他沒有作好教學計劃，沒有擔任教師能力，未能勝任教師的工作，故取消註冊，以後不得在學校任教。雖然教育局的「釘牌」行動被指姍姍來遲，但總算為保護學童免受虛假知識誤導踏出正確一步。

有趣的是，聲稱代表全港教師權益的教育專業人員協會聲稱要為有關教師提供法律援助，並幫助他上訴。大概教協的領導人認為，保住教師的飯碗是頭等大事，至於有關教師是否犯錯，如此教學是否「專業」，大可不理，學生如果被教師的錯誤訊息誤導，大概不關教育專業的事了。

被取消註冊的教師自辯說，他很喜歡當教師，兒時已經以此為志願，豈料當教師一年後，被指沒有擔任教師能力，終身取消教師資格，令他失去夢想職業，前路茫茫。他承認自己歷史知識薄弱，一直用心備課彌補不足，但教授鴉片戰爭時「搞錯咗內容」，並非故意；批評當局只因小量錯誤就「釘牌」不合比例，「教錯一樣就DQ……是製造白色恐怖、寒蟬效應」。

對教師的自辯，連黃色社交媒體的一些網民留言也不肯賣帳，直斥其非。有留言說，先不論政治立場，他的鴉片戰爭論本末倒置，錯得誇張；造紙論亦缺乏常識，對書寫材料的演進，即從甲骨到竹簡、織錦、紙張過程也茫然不知。這些根本上是個人常識，不能以「自己歷史知識薄弱」作掩飾。就算缺乏常識，上互聯網稍作瀏覽，有關資訊便可輕易取得。可見這個教師自己缺乏常識，還不去找資料好好備課，如此結果也算是「用心備課彌補不足」，其他未「用心備課」的教學豈不更糟？隨便信口雌黃去教導小朋友，簡直有違為師之道，還膽敢厚顏說自己「用心備課」，犯的只是「小量錯誤」，可見是有意諉過無心悔改，讓他繼續當教師，豈不是任由他誤導學生，荼毒下一代？

有人嘲諷今天的老師，原來如此質素便可教小學，怪不得老師不再受人尊敬。也有人嘲笑連備了課也錯誤百出，還敢說自己很有教育熱誠，倒不知沒有教育熱誠的教師如何教學？家長又怎會放心把子女送進學校？