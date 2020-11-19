前立法會議員朱凱廸、陳志全及許智峯涉違反《立法會（權力及特權）條例》中的「藐視罪」及香港法例第212章《侵害人身罪條例》被捕，被指與立法會審議國歌法期間潑臭水事件有關。3人在議事堂上屎尿臭蟲盡出，被起訴可謂罪有應得，但令人疑惑的是，事發於今年5月，為何拖延半年當局才採取行動？

案情並不複雜，有電視直播片段為證，警方及律政司卻拖延至今才對涉事人拘捕及檢控，不能不令人懷疑是否與3人已非立法會議員有關。眾所周知，反對派一直自恃議員身份獲特權法保護而在立法會打橫行，警方及律政司欺軟怕硬，一直不敢執正來做，結果起着助紂為虐的作用。

同樣事例不勝枚舉，時任立法會議員陳淑莊及公民黨成員林瑞華等約40人，今年4月在深水埗一間酒吧落半閘狂歡，當時警方收到噪音及疑違反禁聚令的投訴，但到場了解後有人拋出立法會議員身份，聲稱只是與酒吧業內人士開會，警方便收隊離開，直到紙包不住火，事件遭傳媒踢爆，事隔半年、即上月底，包括陳、林二人在內的10多人才收到法庭傳票指他們涉違反禁聚令，簡直姍姍來遲。巧合地，陳淑莊收到傳票時已非立法會議員。

立法會不是法外之區，它一樣受到本港法律規管，立法會議員犯法理應與庶民同罪，甚至知法犯法罪加一等，偏偏執法當局面對政客自矮三分，執法畏首畏尾，難怪議會內外亂象愈演愈烈。當然，有特權的豈止立法會政客，壹傳媒黎智英更是當中的佼佼者。其涉及的刑恐記者案固然無罪甩身，律政司連上訴都拖拖拉拉，不情不願，至今未有排期；涉違反國安法同樣拘而不控，一直准許保釋，以致大漢奸氣燄囂張，天天公然勾結外力，與美國和台獨眉來眼去，大放厥詞。說到底是港府有法不依，連執法都理曲氣屈所致。