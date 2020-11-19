踏入2020年，京港政府對特區的管治方式有變，反對派大有被圍殲之虞，有的哭喪着臉，有的大吵大嚷，說香港已不再是香港，紛紛設法求去。但真正讓香港變樣的不是在今年，而是去年，反修例風波使港人變得讓世界陌生，香港既然跟以往的樣子不同，治港政策自然也會不同。

反修例風波讓不少香港人失卻了3樣東西：失卻道德，失卻智慧，也失卻了分寸。以往的香港很文明，即使數十萬人示威，也不曾砸破店舖一扇門窗，一切只會動口，不會動手。這種文明也換來回報，中央對港人一直以禮相待、寬恕包容，你反對訂立《基本法》第23條、反對推行國民教育，北京二話不說，允其所請。即使反對派在每年紀念「六四事件」的集會上高喊「結束一黨專政」，阿爺也是一笑置之，從不認真計較。

但在去年，香港人像是換了一張面孔，由文明城市，一變而成妖獸之都，到處打、砸、堵、燒，我甚至懷疑，上一年香港示威者投擲汽油彈的數量，會超過世界其他地方示威的總和。

最可怕的是，很多香港人非但不以為恥，反而對暴徒的行為作變相鼓勵，任何人如果公開對「黃絲」表示異議，人身安全就隨時受到威脅，反政府分子專橫殘暴的表現，回顧百年香江歷史，都甚是少見，甚麼道德文明，似乎都拋到了九霄雲外。

任何地方都會有抗爭活動，內地也有不少人要求「維權」，抗爭不打緊，但是要有智慧，要懂得拿捏分寸。去年，反對派提出的「5大訴求」在邏輯上互相矛盾，猶如出自小學生手筆，但不少港人竟然前仆後繼地支持，這就叫低智。京港政府同意了撤回《逃犯條例》修訂案，反對派仍不肯罷休，這就叫不識分寸。道德、智慧與分寸三者全失，阿爺就不再以正常人視你，應付不正常的人，自然就要用上非常手段。