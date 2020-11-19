要食得安心原來好難，皆因無視食品安全而貪圖利益、放棄原則、不管別人死活，正是流通嘅思維方式！我們經常炮轟內地嘅無良商人，為咗牟取暴利，乜都夠膽死做，食品污染、毒化幾乎無處不在！豬肉有瘦肉精、麵粉有添加劑、水果有催熟劑、泡菜有劇毒「敵敵畏」、醬油是用頭髮做，認真喪盡天良！

呢，新冠肺炎疫情持續下，據說催生咗唔少「疫境廚神」，不少人索性喺屋企煮飯，之不過，點會諗到連平時必定會用到嘅調味料，好似胡椒粉、蒜粉、咖喱粉等都會有致癌物質吖！早前消委會公布，不少乾香料含有可致癌物如黃曲霉毒素、赭曲霉毒素A，老朽常炆咖喱牛腩，竟然有機會賴嘢！而晨早一碗肉丸豬紅粥，必灑大量胡椒粉，原來又會出事，香港嘅食安監管都真係廢到無倫！老朽早前睇過篇文章，話依家癌症有年輕化趨勢，唔知同食得多呢啲香料有冇關係？

日前又有一單更令人不安，皆因唔少市民除咗食飯食麵，亦好鍾意食意粉，然而，消委會最近測試咗市面上35款乾意粉樣本，包括9款螺絲粉、15款通心粉及11款長條形意粉，天啊，竟然全部樣本均被驗出含昆蟲碎片、毛髮、金屬碎片等異物！

早前老朽飲茶叫咗個藥膳鳳爪，飲埋最後一啖湯先喺啲黨參上面發現隻「小強」，反胃作嘔之餘，媽叉咗酒樓一頓，依家諗番轉頭，平時早餐好少去食通粉，總算「賺咗」，一隻「小強」算得甚麼，也就釋然，飲咗大半個世紀茶先偶然發現一隻「小強」，上天厚我也！當然，睇唔到嘅唔計得咁多囉！今次嘅問題意粉，最攞命就係23款樣本驗出霉菌毒素，對小童有害，大量攝入30分鐘內會出現惡心、嘔吐等徵狀，相信做父母嘅有排都唔會煮意粉！食安中心唔該醒定啲把好關，否則煮個早餐畀細路都咁難，你叫我們怎麼做人父母？