新冠肺炎病毒侵襲人類近一年了，這場馬拉松式戰疫至今還沒結束，甚至還沒看到救贖的真正轉機，只是，隨着美國大選落幕，隨着各國科研人員的進一步研究，在這場全球大流行一周年來臨之前，我們真的撥開雲霧，看到了病毒的腳印，中國終於可以堂堂正正的卸下黑鍋，狠擊那些叫囂中國病毒的醜陋惡心族。

最近，意大利國家癌症研究院發表了一個新發現，這個發現被刊登在國際著名的《腫瘤期刊》。為甚麼是腫瘤？新冠病毒與腫瘤有關係嗎？其實，這是一個踏破鐵鞋無覓處、得來全不費工夫的科學啟示。

上述研究院在2019年9月至2020年3月期間，於意大利境內招募近千名市民採集血液樣本及進行身體調查，本要鎖定研究當地肺癌發展情況，豈料研究開始後，團隊卻有驚人發現，因為他們在去年9月採集的意大利居民血液樣本中，檢測到今日輕易可被發現蹤迹的新冠病毒抗體，這代表意大利早於去年秋天前已出現新冠病毒。雖然當地將今年2月的個案視作首宗病例時間，但進行調查的研究人員認為，若從病人血液出現抗體來推測，新冠病毒早在去年夏天已在意大利傳播。

揪出病毒真相的研究大都來自歐洲國家及機構，像西班牙研究人員在去年3月的污水樣本中發現新冠病毒痕迹；意大利研究人員亦在米蘭及都靈的污水樣本中發現病毒痕迹，專家懷疑當地早於去年12月中已有新冠病毒；法國亦有刊登在《國際抗菌劑雜誌》中的研究指出，去年12月底，新冠病毒已在法國境內傳播，但都被忽視了。

綜上所述，去年12月左右的武漢社區感染情況，絕不是疫症的源頭，而是當年在武漢成功侵襲人類後，病毒急劇在世界散播，若非中國醫療人員發現這個與沙士病毒高度相似的新疫蹤，世人恐怕還要盲摸摸多幾個月。果然，時間是驗證真理的最有力武器。