疫情沒完沒了，下周三行政長官林鄭月娥將要在立法會發表新一年的施政報告，但別說會否推出全港強制檢疫的防疫措施，即使會，若留到施政報告才提出，也是絕對不能接受。更何況施政報告發表後，還要經立法會冗長的辯論審議和正式表決接納通過的以月計程序，是絕對不能接受。

救災如救火，抗疫像救災。時不可待，人命關天，特區政府必須端正抗疫防疫的態度，採取實踐早已充分證明有效的「中國模式」抗疫。今天中國「內循環」正如火如荼，GDP邁上了大步增長的台階，香港鄰居深圳過千萬人口早已「清零」，作為特區兄弟的澳門早已同內地互聯互通，健康碼帶動人流物流的經濟復甦一日千里。唯獨香港雖有祖國為後盾，仍然斯人獨憔悴，抗疫不斷尾，經濟不振興，奄奄一息。

香港早已錯過內地無私無償援港免費核酸檢測大好時機，以現行收費每位240元計，內地檢測隊已為香港約四分之一市民、即178萬人提供了總值4億多元的無償支持。可是港府坐失良機，「捉了鹿也不脫角」，不及時發力推全民強制檢測，致使香港失去及時「清零」的機遇。正如財政司司長陳茂波所言，「外防輸入，內爭清零」，香港一日不「清零」，一日經濟都難有起色。

其實，香港的抗疫防疫為何左搖右擺、婆婆媽媽、「彈弓口」又「彈弓手」？問題在於政府高官是否「避事」、「怕恥」，是否痛下決心，秉持科學衞生救人救命的最高及最大的原則，捨得一身剮，敢把新冠肺炎拉下來，還是做「老好人」，怕做醜人、怕得罪人，即使已有「中國模式」的經驗和國家的全力支援，也是無動於衷。

日前，在群情洶湧及不滿下，一直採取唧牙膏式抗疫的特區政府面對第4波疫情已兵臨城下，才急急進一步收緊檢疫防疫的幾項放鬆了的管制措施，例如進一步收緊豁免入境的檢疫限制、入境後必須在指定處所內檢疫、檢疫期間不准與探訪人士接觸等等。而食衞局局長陳肇始亦透過政府緊急修例獲得賦予可以宣布強制高危群組檢疫的權力。

但是這些進一步收緊的措施仍然是漏洞百出，未能做到一刀切地強制市民遵從。例如政府推出的「安心出行」流動應用程式，只是自願性質，雖然政府有5,000場地處所參加，但私營性質的只有寥寥1,000間，可見「安心」包裝掩蓋了不安全的真實情況，讓那些真染疫或假陰性的病患者繼續可以在市面無拘無束流連往返，讓人們在標示「安心出行」標籤之場所降低了防範染疫的保衞意識，其實可能更不安全。由此可見，香港本身不痛下決心「清零」，何以「外防輸入」呢？香港本身不立即「清零」，港內經濟循環也奄奄一息，人流物流阻塞，死水一潭，那麼真是「攬炒」了，「攬住一齊死」了！

長痛不如短痛。奉勸行政長官和食衞局局長立即痛下決心，盡快實施全港強制檢疫，從根本上清除疫源實現「清零」，那麼香港便有救了，健康碼便可以真正實施了，屆時香港經濟便可真正復甦了。